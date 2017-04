El proyecto de ayuda económica para Comodoro ingresa el martes

En la sesión del martes próximo de la Legislatura finalmente tomará estado parlamentario el proyecto de ley elaborado por la bancada del Frente para la Victoria y desde el cual se impulsa la afectación del fondo del endeudamiento para atender la emergencia en Comodoro Rivadavia.La iniciativa debió haber ingresado el jueves pasado, algo que no ocurrió por la decisión de suspender la sesión que, en función al pedido de los otros bloques, adoptó el vicepresidente de la Cámara, Adrián López, de Chubut Somos Todos (ChST).DE EMERGENCIA A CATASTROFEEl proyecto impulsaba la declaración de la emergencia en el Departamento Escalante por 36 meses y la creación del "Fondo de Recuperación de Comodoro Rivadavia" para asistir a damnificados o reconstruir infraestructura.Además, planteaba una autorización expresa al municipio de Comodoro Rivadavia para destinar hasta un 15% de los fondos que le llegan por el endeudamiento a atender la emergencia, y la creación de un Fondo de Recuperación de la ciudad por 10 millones de dólares, provenientes del empréstito.Por la emergencia climática y la ausencia de varios diputados en Rawson, los bloques de Cambiemos, Convergencia, ChST y el Frente de Agrupaciones Peronistas (los tres representantes que responden a Gustavo Mac Karthy), plantearon al vicepresidente de la Cámara, Adrián López, la suspensión de la reunión. El pedido fue aceptado de inmediato.La bancada del FpV trató de reunir quórum para, pese al paro nacional de ese día, sesionar, algo que no logró y en consecuencia el proyecto recién tomará estado parlamentario el próximo martes.El bloque dasnevista y el propio gobernador Mario Das Neves criticaron la propuesta y tildaron de "belicosos" a los diputados que la impulsaban.De todos modos, en la práctica el gobernador primero declaró al Departamento Escalante en emergencia, que el lunes decidió elevar a la categoría de “catástrofe”.“Nosotros vamos a pedir que el proyecto se envíe a comisión, donde vamos a trabajar para enriquecerlo. Por un lado hay que ampliar la emergencia a todo el Departamento Escalante, meseta y cordillera. Además, es necesario tener bien preciso cuánto dinero se necesita para atender esta castástrofe porque capaz que lo que plantea el Frente para la Victoria, incluso, es insuficiente”, indicó Jerónimo García a El Patagónico.EL PROYECTO DI FILIPPOEn tanto el diputado provincial de Convergencia, Alfredo Di Filippo, adelantó el martes que está trabajando en un proyecto alternativo para “beneficiar a Comodoro” y dijo que si bien la idea está definida “todavía falta tiempo e información para presentarlo en la Legislatura”.Al igual que García, el ex diputado del FpV dijo que es necesario “tener números y estudios concretos acerca de los daños y trabajos que hay que realizar. Primero tenemos que cuantificar, para luego avanzar en la ley".Curiosamente, el diputado aludió a 180 millones de pesos que el municipio de Comodoro tendría en plazos fijos y consideró que, si la intendencia tiene ese dinero, no hay "apuro" para sacar una ley sin el estudio previo.“Si vos tenés 180 millones de pesos a plazo fijo es porque estás en una situación financiera holgada. Por lo tanto ese dinero, junto con el que se envíe de Nación y Provincia, pueden usarse para atender la emergencia”, completó.Las declaraciones de Di Filippo no cayeron bien en sus ex compañeros de bloque quienes, como Viviana Navarro, primero objetaron que se inmiscuya en las finanzas del municipio y luego adelantaron que la propuesta del diputado valletano parece “en principio” plantear la afectación de regalías para atender a Comodoro. “Es decir que quiere sacarle plata a la ciudad, para ayudarla”, comentó en forma irónica la diputada comodorense.