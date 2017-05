El Patagónico | Regionales | MEDIO AMBIENTE - 26 mayo 2017 El rechazo a la central nuclear será contundente El vicegobernador Mariano Arcioni adelantó ayer que en las jornadas donde se rechazará la instalación de la central nuclear en Río Negro, participarán más de 500 personas. "

El vicegobernador Mariano Arcioni adelantó ayer que en las jornadas donde se rechazará la instalación de la central nuclear en Río Negro, que se realizarán el lunes, participarán más de 500 personas. “Nadie quiere la central, y esto que es tan claro en Chubut, se lo haremos saber a todo el país”, sostuvo.

El vicegobernador ratificó ayer el rechazo del Gobierno provincial a la instalación de la central en Río Negro, confirmada por el presidente Mauricio Macri y el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck la semana pasada desde China donde firmaron el convenio.

“El lunes se realizará la convocatoria efectuada por el gobernador. Estimamos que en la misma participarán más de 500 personas, en representación de organismos y entidades intermedias”, indicó Arcioni, quien dijo que en esa reunión se ratificará "el rechazo de todo lo que sea nuclear".

La instalación de la central nuclear en la Patagonia fue adelantada por El Patagónico en su edición del 8 de mayo, en la que informó sobre las declaraciones que, en ese sentido, habían realizado funcionarios nacionales vinculados a la temática nuclear.

Cuando este diario publicó esa posibilidad, no estaba claro que la provincia elegida era Río Negro ya que, en función del yacimiento de uranio de Cerro Solo, también Chubut podía ser el lugar seleccionado. Esa radicación en la provincia fue inmediatamente descartada por el gobierno provincial que, con Das Neves a la cabeza, adelantó su oposición a la construcción y habilitación de la central en Chubut en particular y en la Patagonia en general.

Una semana después, desde China, donde viajó como parte de la delegación que acompañó al presidente Mauricio Macri, el gobernador Alberto Weretilneck confirmó la firma de los acuerdos y que la central nuclear se asentará en su provincia.

Sin que exista precisión respecto al lugar específico de Río Negro, pero con Sierra Grande como una de las posibilidades concretas, el gobernador Das Neves enfatizó su oposición y, además de las declaraciones públicas, convocó para este lunes a una cumbre en la que adelantó “Chubut, que ya dijo que no al repositorio y a la megaminería, dirá no a la central nuclear en la Patagonia”.

El ministro de Ambiente, Ignacio Agulleiro, también confirmó que Chubut presentará su queja formal en la reunión del Consejo Federal de Ambiente, que se reunirá el 14 y 15 de junio.







Fuente: