En Comodoro también se cuestionó las políticas de Macri

Con un camión estacionado entre la calle y la vereda; trabajadores de SP presenciando el acto sin ocultar su malestar por la situación que les toca vivir ante el posible quiebre de la empresa; y un discurso en repudio a las políticas neoliberales que impulsa el Gobierno de Mauricio Macri, ayer en Comodoro Rivadavia se conmemoró el Día del Trabajador.

El acto oficial tuvo lugar en el Monumento emplazado en el bulevar de Rivadavia y Alvear, y contó con la presencia de representantes gremiales, trabajadores y autoridades municipales, quienes lamentaron la situación de crisis que vive la ciudad.

"Nos han costado mucha sangre, muchos compañeros, esta lucha de nuestros derechos. Entonces hoy tenemos que tener conciencia y dejar algunas cuestiones que andan dando vuelta y el único punto tiene que ser la defensa de los trabajadores" dijo Juan Carlos Cossio, secretario general de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), quien se dirigió a los presentes luego de que lo hiciera Juan Carlos Ovando, secretario general de la CTA de Comodoro Rivadavia.

El dirigente de UTA llamó a "estar todos unidos, como estuvimos durante el temporal que afectó a Comodoro Rivadavia, donde el pueblo entero despertó”, y aseguró que en ese sentido "queda mucho camino por recorrer, al igual que en la defensa de los derechos de los trabajadores que todos los días están siendo picoteados; todos los días quedan trabajadores en la calle, empresas que cierran, jubilados que no tienen medicamento".





UN DURO MOMENTO PARA LA CIUDAD

Esta vez la ceremonia del Día del Trabajador fue más sencilla que de costumbre. El intendente, Carlos Linares, optó por no hablar frente a los presentes y luego de los discursos de Ovando y Cossio, se dio por cerrado el acto. Sin embargo, el final fue interrumpido por un trabajador que pidió la palabra. Se trata de Diego Báez, operario de SP.

"La empresa va a quebrar, no pertenecemos a ningún movimiento, solo somos trabajadores, pero estamos cansados de negociar a pérdida, cansados de la dirigencia, cansados de la política. Lo único que están haciendo es acompañar a este Gobierno (por el de Macri) y nosotros nos vamos a quedar sin trabajo”, señaló, asegurando que continuarán luchando para poder llevar el pan a su casa (ver nota aparte).

El trabajador pidió el acompañamiento de toda la dirigencia, todo un símbolo de cómo se vivió el 1 de Mayo en Comodoro Rivadavia, una de las ciudades más golpeadas por la desocupación y la incertidumbre ocupacional desde que asumió Macri.

Finalmente, tras el acto, Linares dialogó con la prensa y lamentó la situación laboral que viven los trabajadores de SP y Comodoro. "Son momentos duros a nivel laboral, duros a nivel de política nacional en contra de los trabajadores y duros a nivel Comodoro Rivadavia por la catástrofe que estamos viviendo, pero recién lo dijo un compañero de SP: claramente no quieren volver a ser pobres. Ellos quieren trabajar y ganarse el peso día a día. Me parece que es lo que están pidiendo, no están pidiendo subsidios, ni ninguna otra cosa, están pidiendo trabajo, y ese es el mensaje”, señaló Linares, deseando que el próximo año el Día del Trabajador se celebre de otra manera.