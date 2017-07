El Patagónico | Regionales | 4° FERIA DEL LIBRO - 28 julio 2017 Felipe Pigna: "una parte de la historia va a denostar a este Gobierno" Felipe Pigna cerró la primera jornada de la Feria Internacional del Libro de Comodoro Rivadavia con la charla "¿Qué leían Belgrano, Moreno y San Martín?".

Antes brindó una breve conferencia de prensa e inauguró el rincón de firmas de la feria junto al secretario de Cultura, Daniel Vleminchx.

El historiador, en la charla que mantuvo con los medios y un seguidor adolescente que le comentó su influencia ideológica, dijo que "no existe la historia que no opina" y aseguró que "no hay nada subjetivo. El tema es que uno no sea franco y no diga lo que piensa".

En ese sentido, consultado sobre cómo cree que recordará la historia al Gobierno de Mauricio Macri, el historiador fue contundente: "una parte de la historia lo va a exaltar y lo va a halagar, y otra lo va a denostar como un periodo muy negro y muy oscuro".

"Hemos vivido hasta ahora unos 18 meses, pero lo suficiente para ver una situación muy complicada, económicamente y socialmente hablando. Es el mismo modelo de la dictadura. No quiere decir que este Gobierno es un gobierno dictatorial, pero el plan económico es absolutamente el mismo que el de (José Alfredo) Martínez de Hoz, no hay ninguna diferencia", sentenció.





Fuente: