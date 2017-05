Fiscales y jueces enfrentados por la domiciliaria para Brenda Vargas

Ayer Olga Cañupán, madre de Néstor Vázquez criticó duramente al juez Alejandro Soñis que le otorgó en los últimos días prisión domiciliaria a Brenda Vargas quien debería comparecer ante la justicia para dar su testimonio en torno al crimen de Vazquez. Ahora, la mujer se encuentra desaparecida para la Justicia y el juicio debió pasar a un impasse por diez días.

El juez, Alejandro Soñis ante la acusación se vio obligado a dar explicaciones y advirtió que Vargas permanecía detenida por atacar a su pareja armada. "Había cumplido prisión preventiva algo más de dos meses y posteriormente, por distintas razones que tenían que ver con la falta de lugares de encierro y por su condición de madre, se le concedió la prisión domiciliaria, que es una morigeración al encierro, porque se daban las condiciones para esa medida", aseguró.

En este punto, el juez remarcó que desconocía que Vargas estaba vinculada a otro procso judicial. "Yo no tengo conocimiento de que es testigo en otro hecho y si así fuera, no me corresponde a mí velar por su concurrencia a ese proceso: es algo que tienen que resolver los jueces que entienden en ese nuevo hecho, pero además tampoco la fiscalía se opuso a la decisión de darle la prisión preventiva", dijo.

LA RESPUESTA DE FISCALIA

Frente a los dichos de Alejandro Soñis sobre el apoyo de Fiscalía para otorgarle el beneficio a Vargas fueron desmentidos por el fiscal Héctor Iturrioz quien participó de la audiencia en la que la mujer consiguió la domiciliaria.

El fiscal en diálogo con Radio Del Mar explicó que "cuando una causa avanza los riesgos procesales se incrementan". Por esta causa, cuando "se dictó la apertura del juicio y estimamos que en 37 días corridos se debía llevar a cabo la audiencia de revisión, pedimos la prisión preventiva por 40 días".

Y en la última audiencia, advirtió el fiscal ni siquiera había familiares de Vargas que sirvan de garantía para saber dónde y cómo cumpliría con la medida de coerción, "eso nos llevó a pensar que no podía morigerar esa pena y nosotros planteamos expresamente que los riesgos procesales se habían incrementado y la pena en expectativa es alta, de cinco años como mínimo, y entendí que iban a hacer lugar a la prisión preventiva", pero no fue así.