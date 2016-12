Ganancias: tres diputados por Chubut votaron a favor y los otros dos no asistieron

La reforma al Impuesto a las Ganancias recibió ayer la media sanción que le faltaba en Diputados, donde obtuvo el respaldo de 166 votos a favor, 5 en contra, 3 abstenciones y la ausencia en el recinto de los legisladores del FpV, a excepción de los de San Juan.En lo que respecta a Chubut, de los cinco legisladores que tiene la provincia, tres lo hicieron a favor, Jorge Taboada, Sixto Bermejo y Nelly Lagoria del "dasnevismo" y los otros dos, Ana Llanos y Santiago Igon, del FpV, estuvieron ausentes en ese tramo de la sesión.TABOADA: "ES SOLOUNA MEJORA"El diputado nacional y titular sindical de Camioneros Chubut, Jorge Taboada, fue el más enfático de los legisladores chubutenses a la hora de expresarse ayer en el recinto sobre este proyecto, al que definió "no como el ideal, pero sí el posible y el que en la práctica es una mejora".En diálogo con Radio Del Mar, Taboada recordó que con su gremio "venimos luchando por eliminar este impuesto al trabajo desde 2007. Metimos cinco paros en contra de Ganancias y ahora resulta que, los que perdían la dignidad para subirse a ciertos palcos y tenían hasta diciembre la responsabilidad de cambiar o eliminar esto, hoy no apoyan una mejora", criticó en relación a la postura asumida por la bancada del FpV.El legislador aseguró, tras reiterar que lo aprobado es solo una mejora: "vamos a seguir luchando hasta que consigamos eliminar este impuesto, que no debe pagar ningún trabajador, como venimos reclamando y peleando desde hace 10 años", concluyó.BERMEJO: "ESUN AVANCE"Sixto Bermejo, del PACh, también coincidió con Taboada en asegurar: "el proyecto que aprobamos en Diputados el 3 de diciembre era mejor, pero en este debate se entendió que había que encontrar un punto intermedio, que es este. En esta tarea, mucho tuvo que ver el gobernador Mario Das Neves", elogió.Bermejo comentó que, en relación con el que fue modificado entre el Gobierno y la CGT, "si se logró el reconocimiento formal por zona patagónica. Es decir que es una gran mejora y adelanto a lo que era hasta el momento Ganancias, así que no podía votar de otra manera que no sea en positivo, porque se trata de un avance", puntualizó.LLANOS: "ESUNA MENTIRA"Ana Llanos defendió la postura asumida por el Frente para la victoria. En diálogo con Radio Del Mar, la legisladora comodorense dijo que su bancada decidió no bajar al recinto porque "no podemos acompañar una mentira. Lo que habíamos aprobado en Diputados sí era beneficioso para los trabajadores, esto no", sentenció.La ex secretaria de Desarrollo Humano del municipio de Comodoro Rivadavia también criticó al gobierno y a la CGT por "haber cerrado un acuerdo sin la participación necesaria. Lo que se había aprobado era realmente bueno, esto no. Además no somos soldaditos para que nos empujen a votar algo en lo que no estamos de acuerdo y en lo que no podíamos introducir ningún cambio", remarcó.Llanos recordó; "lo que aprobamos en Diputados elevaba el mínimo a 63.000 pesos y ahora quedó en 45.000. No se contempla las horas extras y otros adicionales y creo que perjudica a la Patagonia. Yo defiendo a los trabajadores de la Patagonia, por lo tanto no puedo acompañar esto. Cuando empiecen los descuentos, se darán cuenta que todo lo que se dijo es una mentira", advirtió.