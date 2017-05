El Patagónico | Deportes | BASQUETBOL - 30 mayo 2017 Gimnasia aplastó a Argentino y ahora va por San Lorenzo El "Verde" arrancó con un juego contundente y por eso se quedó con el partido y la serie 3-1. El goleador del partido fue Shaquille Johnson con 23 puntos. En la próxima ronda visitará a San Lorenzo por los dos primeros partidos de las "semi".

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia logró anoche su clasificación para jugar las semifinales de la Conferencia Sur de la Liga Nacional de Básquetbol. Fue al derrotar con total autoridad como local a Argentino de Junín por 96 a 73 y de esa manera cerró la serie a su favor 3-1. En la próxima instancia, el "Verde" deberá visitar a San Lorenzo, el actual defensor del título y quien terminó siendo el mejor de la fase regular. La serie puede arrancar el jueves, o bien el sábado, algo que se confirmará en la jornada de hoy.

El partido, que se jugó en el Socios Fundadores, fue arbitrado por Diego Rougier, Fabricio Vito y Pedro Hoyo, y tuvo parciales por cuarto de juego de 28-12, 51-38 y 75-49.

El juego comenzó con posesiones erradas por ambos bandos, hasta que Nicolás De los Santos colocó los dos primeros puntos. Gimnasia le metió mucha agresividad defensiva desde el arranque, tomando hombre a Novar Gadson y cuando llegaba el balón al poste bajo, doblando a Chaz Crawford.

Además, encontró la fluidez en ataque que caracteriza al equipo, con el pase extra para buscar el mejor lanzamiento. Con una gran efectividad de tres puntos (6/8), comenzó a sacar una ventaja importante en el tanteador. El principal artillero de atrás de 6,75 mtrs. fue Juan Manuel Rivero, que encestó tres, y también aportaron triples Shaquille Johnson, Marcus Relphorde y De los Santos. Con un excelente juego colectivo en los dos costados, los dirigidos por Gonzalo García se fueron al primer descanso ganando 28 a 12.

El segundo cuarto lo comenzó el local de la mejor forma, con un triple de Rivero para estirar la diferencia. El parcial fue más parejo, ya que lógicamente el "Verde" no pudo mantener la intensidad en defensa. Hubo buen aporte en el local por parte del banco, con Jonatan Machuca (5), Diego Romero (4) y Federico Haller (7). A su vez, mejoró el déficit que mostró el partido pasado en los rebotes y no le permitió a la visita tomar demasiados ofensivos. Por el lado de Argentino, la principal arma de ataque fue Mateo Bolívar (8 en el parcial), ayudado por Emiliano Basabe, Gadson y José Gutiérrez. Gimnasia se fue al vestuario con una ventaja de trece puntos.

El retorno al juego se vio marcado por un doble de Crawford. El local nuevamente agobió en defensa y corrió de contraataque. Fundamental en el comienzo fue la concentración de Rivero, que sumó los 6 primeros puntos del verde en cuarto. Hubo durante el todo el desarrollo buena presión a los bases y se les complicó a los de Eduardo Japez generar juego cómodos. Relphorde aportó en defensa como tomando rebotes y apareció el goleo de Shaquille Johnson. Con un gran cierre de cuarto, Gimnasia entró al desenlace con una ventaja de 26 tantos (75-49).

El último cuarto comenzó con un buen doble de Relphorde, que ganó la falta y también sumó el extra desde la línea. Con la ventaja en el tanteador, la visita intentó descontar con tiros rápidos, pero sin eficacia. Del otro lado, el local con paciencia e inteligencia, fue haciendo consumir el reloj y en ningún momento dejó de defender y articular movimientos en ofensiva. Ya con el partido liquidado, los de Junín buscaron que el resultado final no sea tan aplastante y optaron por posesiones de más segundos. Sobre el final hubo tiempo también para los juveniles Matías Sosa, Enzo Amado, Estéfano Simondi y Yoanki Mensía, que aportó un triple en su primer intento al aro. También Japez aprovechó y le dio minutos a los relevos. Gran tarea de Gimnasia, que quedó reflejada en el cumplimiento del rol de cada jugador en beneficio del equipo. No hay demasiado tiempo para los festejos, porque se viene la serie con San Lorenzo, por una de las semifinales de la Conferencia Sur.



SINTESIS



GIMNASIA 96 - ARGENTINO 73

Gimnasia (28+23+24+21): Nicolás De los Santos 7, Shaquille Johnson 23, Juan Manuel Rivero 20, Marcus Relphorde 12 y Eloy Vargas 9 (fi); Diego Romero 10, Jonatan Machuca 5, Federico Haller 7, Yoanki Mensía 3, Estéfano Simondi 0, Enzo Amado y Matías Sosa 0. DT: Gonzalo García.

Argentino (12+26+11+24): Luis Cequeira 1, Juan Cangelosi 6, Emiliano Basabe 10, Novar Gadson 16 y Chaz Crawford 20 (fi): Mateo Bolívar 14, Facundo Zárate 1, José Gutiérrez 5, Gastón García 0 y Facundo Jápez 0. DT: Eduardo Jápez.

Parciales: 28-12, 51-38 y 75-49.

Arbitros: Diego Rougier, Fabricio Vito y Pedro Hoyo.

Estadio: Socios Fundadores.

Serie: 3-1 ganó Gimnasia.



PANORAMA DE CUARTOS DE FINAL



(Juego 4)

Conferencia Sur

- Quilmes 97 (2) / Bahía Basket 86 (2).

- Gimnasia y Esgrima 96 (3) / Argentino 73 (1).



Conferencia Norte

- Instituto 80 (1) / Olímpico 87 (3).

- Libertad 76 (1) / Regatas Corrientes 82 (3).



Permanencia (Juego 3)

- Atlético Echagüe 92 (1) / Boca Juniors 66 (2).



