"Hay un ataque sistemático ante cualquier reclamo"

El intendente Carlos Linares resaltó la ausencia de referentes provinciales en el acto aniversario de la SCPL . "Que no haya habido hoy (por ayer) ningún representante es un hecho significativo. Acá hay dos cosas: o no vienen porque no vienen, o no vienen porque no les da la cara" dijo.

Tras ello, habló de un "ataque sistemático" del gobierno de la provincia ante cualquier reclamo. "Pasó el otro día con el intendente de Dolavon (Dante Bowen), antes con Rawson, con Comodoro en su momento y ahora es con la SCPL" dijo, para agregar que "yo recuerdo que hace no mucho tiempo atrás el gobernador dijo que salvo en Comodoro Rivadavia no tenía problemas en ningún lado de la provincia, y me parece que está claro que no es así, que tiene varios problemas en Chubut con varios intendentes".

Linares cuestionó el ataque a personas que "lo único que hacen es reclamar lo que necesitan para su ciudad", y que ante eso "tenemos una catarata de protestas y mandan a funcionarios a castigar a la gente". Tras ello, subrayó que el municipio avala y acompaña el reclamo de la SCPL y que el pago de la deuda de 100 millones de pesos que Provincia tiene con la cooperativa es un compromiso.

En una línea directamente dirigida al ministro coordinador, Alberto Gilardino, que había dicho que los montos reclamados eran producto de un acuerdo con el ex gobernador Martin Buzzi, Linares recordó que la trasferencia de fondos por el mantenimiento del acueducto de propiedad provincial tiene marco en una ley avalada por la Legislatura provincial.

"Acá hay que sentarse y ver, y si no está la plata, ver como se puede financiar; como lo podemos arreglar entre todos, pero no podemos sacarnos siempre el sayo de encima diciendo que la deuda es de otro" cuestionó.