La exención impositiva a afectados por el temporal ingresa al Concejo

El secretario municipal de Recaudación, Israel Coen, anticipó que hoy esa cartera analizará en conjunto con el Concejo Deliberante , el proyecto de Ordenanza para la exención impositiva por seis meses para los ciudadanos más afectados por el temporal en materia de Impuesto Inmobiliario y otros tributos. Indicó que la medida contempla a quienes registraron daños importantes en sus viviendas y también se evalúa un beneficio similar para los comercios anegados que todavía no pudieron reabrir sus puertas."Estamos trabajando con el equipo técnico en la propuesta y mañana (por hoy) nos reuniremos con la comisión de ediles que está abordando el tema para poder consensuar el proyecto de Ordenanza. El mismo prevé hacer una exención impositiva a los vecinos realmente afectados por el temporal", subrayó."Hay zonas dentro de los barrios que fueron realmente impactadas con la lluvia como un sector del Juan XXIII. Por eso, estamos trabajando mancomunadamente con las áreas de Catastro y Obras Públicas para poder tener un relevamiento preciso y que los vecinos puedan hacer una presentación sobre su situación en un tiempo prudencial", explicó Coen.En lo que respecta al proyecto de ordenanza, hoy "se hará una presentación para que tome estado parlamentario y se pueda tratar lo más pronto posible. Son acciones concretas para poder salvaguardar y ayudar en la situación de emergencia que atraviesa Comodoro Rivadavia", indicó.El funcionario también se refirió al impacto que tendrá la catástrofe climática sobre la recaudación de impuestos y tasas municipales. "Esta situación de emergencia no solo implica una merma en los ingresos, sino un mayor drenaje de fondos por los gastos extraordinarios", dimensionó."Tuvimos tres meses iniciales del año en curso que fueron muy buenos en materia de recaudación y eso nos permitió afrontar los inconvenientes que tenemos por el temporal en lo inmediato. Si bien, la eximición del pago de impuestos tendrá una afectación directa en los ingresos, también está la parte comercial que nos impacta fuertemente por la baja de la actividad", analizó."Sabemos que hay muchos vecinos que no tienen una afectación en grandes dimensiones pero que sí han sufrido pérdidas materiales y eso implica que no se tome como prioridad el pago de los impuestos. Podremos tener un análisis de la baja en los niveles de ingresos dentro de 45 a 60 días y, en función de ello, proyectar el resto del año", contextualizó.