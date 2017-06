El Patagónico | Policiales | POLICIA DEL CHUBUT - 17 junio 2017 La oficial nodriza que amamantó en la comisaría a una beba que lloraba La oficial de servicio de la Seccional Segunda de Esquel, Mónica Quijón, amamantó durante la noche del sábado a una beba que lloraba en la guardia. Su padre la había llevado a la comisaría porque fue a realizar una exposición policial ya que la madre de la pequeña no la había querido recibir. La beba llevaba varias horas sin ser alimentada por lo que no paraba de llorar. La uniformada, quien tiene un bebé de once meses, no dudó en darle el pecho a la nena durante dos horas hasta que se durmió. "Me salió el instinto maternal", destacó la oficial nodriza.

Mónica Quijón, oficial de servicio de la Seccional Segunda de Esquel, se convirtió a través de las redes sociales en la cara visible del amor por el prójimo. El sábado a la noche fue más allá de su función policial, escuchó que en la guardia había una beba de tres meses que lloraba porque tenía hambre y le dio su pecho hasta hacerla dormir.

Su acto de amor trascendió kilómetros y su acción se hizo conocida a nivel nacional. Incluso ayer recibió el llamado del jefe de Policía del Chubut, Luis Avilés. "La felicité y se largó a llorar de emoción", le contó a El Patagónico el jefe policial.

Hace 9 años que Quijón se sumó a la institución policial. Pese a que siempre observa en la calle distintas situaciones de violencia, "ver a una bebé recién nacida sin ser alimentada y al ser yo mamá (de un bebé de once meses), género que yo no tuviera inconveniente en amamantarla", contó.

La pequeña -que su padre cargaba en la guardia mientras realizaba una exposición policial-, "aún no cumplía los tres meses. La bebita lloraba mucho, su papá no la podía calmar. Lógicamente tenía hambre y me salió el instinto maternal", narró la oficial.

"Yo soy oficial de servicio, patrullamos la calle y la jurisdicción y todo lo que abarca la función de policía. Esa noche me encontraba de servicio", contó sobre esa jornada en la que cumplía servicio desde las 22 del sábado. Sobre las 23:20, ingresaron a la comisaría la tía de la beba y el padre. Querían hacer una exposición por un problema familiar con la madre de la niña.

"Desde que se bajan del auto hasta que ingresan a la comisaría yo escuché que lloraba, verlo al papá nervioso, y saber que venía llorando desde hace rato. Le consulto por qué lloraba tanto la beba y me dice que ella no era la mamá, sino la tía (hermana del padre). Al saber que la beba no era alimentada desde las 3 de la tarde, les comenté que yo soy mamá, que estaba alimentando a mi bebé, y que si ellos querían me ofrecía a darle el pecho a la bebita", explicó.

Asombrados, el padre de la beba y su hermana le preguntaron a la oficial: "¿vos le darías la teta?". Cuando ella tomó a la niña en brazos "se calmó automáticamente y después tomó de mis dos pechos durante dos horas", graficó.

Según Quijón, la bebita luego durmió toda la noche hasta las 8 de la mañana del domingo cuando su padre la volvió a llevar para su casa. "Le aconsejé qué tipo de leche debían comprar", comentó la policía.



"LO VOLVERIA A HACER"



"La institución policial es un gran honor y un orgullo, es un honor ser policía con mi familia, y demás. Nosotros estamos preparados para un montón de cuestiones, cosas de peligro, de riesgo, pero como yo dije en mi informe, también podemos aportar con un pequeño granito de arena desde la parte humana, sacándonos el uniforme o las leyes de encima. Usar un poco la humanidad, hoy me toca ser nodriza, lo volvería a hacer sin ningún problema, sin ningún pudor", expresó Quijón.

"Acá no se trata de mostrar el pecho o de cualquier otra cuestión que se llegue a tomar a mal, sino que es netamente darle de comer, alimentar a un pequeño. Lo volvería a hacer, uniformada, trabajando en la calle, o de civil, es algo que volvería a hacer", reiteró la oficial que hoy es noticia en el país por su acto de amor.







