El Patagónico | Regionales | ¿INCENDIO INTENCIONAL? - 17 enero 2017 La Policía cree que hay un pirómano Un voraz incendio en un descampado de Ciudadela ayer a la madrugada puso en riesgo las propiedades de varios vecinos del barrio de zona norte. El mismo se suma al que se desencadenó en Kilómetro 5; a los dos de la semana pasada en la zona cercana a la rotonda del Rodríguez Peña y a los reiterados focos que hubo en Laprida, en Diadema y en el camino Roque González. Desde la comisaría Mosconi creen que un pirómano anda suelto.

En Ciudadela el domingo a la noche un voraz incendio de pastizales sobre la ladera del cerro puso en peligro construcciones del barrio ubicadas cerca del viejo zanjón. Ya son reiterados los incendios en zona norte. "Solos no se prenden" dice un bombero de Destacamento 2 a El Patagónico. Es que sorprende la cantidad de incendios de pastizales desde que empezó 2017 y principalmente con focos ígneos en lugares que no son muy transitados, pero que son cercanos a construcciones barriales. A la pirotecnia sí se les atribuyeron los siniestros del primer día del año. Pero sobre los siguientes hay un velo de sospechas.

En Ciudadela ayer el campo ardió y puso en peligro a varios vecinos de las calles Cerro Salamanca y Cerro Catedral que estuvieron hasta las 5 de la mañana temiendo que el fuego se avivara. Los Bomberos Voluntarios lucharon desde las 22:30 hasta las 0:30 contra las llamas avivadas por las ráfagas del viento que empezó a soplar desde esa hora.

Alrededor de las 2:40, en tanto, los Bomberos del Destacamento 2 de Kilómetro 8 también debieron acudir a un incendio de pastizales en Kilómetro 5. A esa altura la comisaría de Mosconi ya presumía que se trataba de incendios intencionales y que detrás de todo había algún pirómano suelto.

Es que en zona norte los incendios se suceden uno a uno y día tras día. Además del fuego en pastizales de Ciudadela y Kilómetro 5, hay que sumarle el incendio del sábado a las 5 en Diadema Argentina; los dos que hubo en inmediaciones de la rotonda del barrio Rodríguez Peña a metros del Predio Ferial y los tres focos ígneos de Laprida.

Para la comisaría de Mosconi, detrás de los incendios hay "un pirómano" y por ello redoblan el patrullaje en busca de indicios. Desde la comisaría de Kilómetro 3 a este pirómano también le endilgan los dos incendios a la vera del camino Roque González frente a la Radio Estación.

Las intenciones del supuesto pirómano aún no están claras. Los incendios se han desatado por las noches, la madrugada y al mediodía, pero las autoridades policiales aún no han podido establecer ni los autores, ni tampoco el objetivo de quien más a allá de provocar miedo entre los vecinos que se ven amenazados con el avance del fuego, hace trabajar a destajo a las dotaciones de Bomberos.





Fuente: