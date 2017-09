La renuncia de Gilardino fue lamentada por los Petroleros

El secretario general de Petroleros Privados, Jorge Avila, lamentó la renuncia de Alberto Gilardino, al que calificó como "el mejor ministro que tenía el gobierno provincial", y dijo que su partida motivó el "levantamiento" de la reunión que ayer debía efectuarse con Tecpetrol en Rawson. Por su parte Carlos Gómez aclaró que si en la negociación de mañana en Buenos Aires la operadora no revierte los despidos, el jueves se iniciaría el plan de lucha.

El secretario general de Petroleros Privados, Jorge Avila, oficializó ayer el levantamiento de la reunión que se había organizado en Rawson con Tecpetrol para intentar revertir los 180 telegramas de despido que la operadora del grupo Techint envió a los trabajadores del yacimiento El Tordillo.

“La salida del gobierno de Alberto Gilardino es una pena porque era el mejor ministro que tenía el gobierno provincial y entre otras cosas motivó que esta reunión que se había organizado para hoy (por ayer) no se concrete. El ministro era el interlocutor entre el gremio, la operadora y el gobierno. Al no recibir más llamados desde el viernes, Tecpetrol dijo que no tenía sentido ir a Rawson”, indicó Avila.

En declaraciones radiales, el sindicalista confirmó el adelanto de este diario, que ayer informó sobre el levantamiento de la reunión, que había sido confirmada el jueves en el plenario petrolero por justamente quien entonces era ministro Coordinador de Gabinete , Alberto Gilardino.

Posteriormente, también en declaraciones a Radio Del Mar el secretario adjunto del gremio, el diputado Carlos Gómez, aclaró que mañana tendrá continuidad la reunión con Tecpetrol en Buenos Aires y que si no hay vuelta atrás en los despidos, el jueves comenzaría un plan de lucha.

Por las dudas, en el yacimiento El Tordillo ya hay custodia oficial.





BOHE, IGNORADO

“Ahora quedará todo supeditado a lo que surja en Buenos Aires, entre el miércoles y el jueves”, lamentó Avila, quien insistió en la calidad de funcionario de Gilardino, “quien fue el que gestionó y consiguió el pago de lo de SP y había también promovido este encuentro con Tecpetrol. Evidentemente, el gobierno pierde mucho con su partida porque el ministro de Hidrocarburos, Sergio Bohe, no es considerado como interlocutor por esta operadora”, afirmó.

En el mismo tono, Avila dijo que “es lamentable que en una situación tan crítica como la que estamos viviendo, se nos vaya un funcionario de este nivel. Era un hombre que siempre se la jugó por la provincia y se puso al frente de muchas discusiones. Cada uno decide cuándo se aleja y el gobernador es el que designa a los reemplazantes. Yo también soy parte de este gobierno, y Das Neves sabe que tiene mi renuncia a disposición desde el primer día”, concluyó.

En tanto, el viceintendente Juan Pablo Luque también se refirió a la salida del ministro Coordinador de Gabinete, al que definió como “un hombre de diálogo y sin dudas uno de los mejores ministros que tenía el gobierno provincial".

Luque consideró que la partida de Gilardino, junto con la denuncia de eventuales sobreprecios en los que a sabiendas habrían incurrido algunos funcionarios provinciales en relación al temporal de Comodoro, “dejó al descubierto la interna salvaje que tiene el gobierno, y el Chusoto. Todo esto le hace muy mal a la provincia, que ya tiene una situación financiera realmente delicada”.

El presidente del Concejo Deliberante consideró que con las definiciones que se están tomando “la provincia parece gobernada por una monarquía” y pidió al gobernador que tome nota de la situación “y convoque urgentemente a todos los intendentes y jefes comunales para ver si, entre todos, podemos sacar esto adelante, haciendo los aportes que cada uno puede hacer”.

Finalmente, en relación a la denuncia efectuada por los tres diputados provinciales del FPV, Luque aseguró que “nadie está planteando que se saque a determinados funcionarios, pero sí queremos que la justicia avance, castigue a los culpables y que el Estado también haga lo que tiene que hacer con gente que aprovechó la peor crisis de la ciudad para hacer negocios deleznables”.