El Patagónico | Regionales | elecciones 2017 - 07 febrero 2017 La UCR renovó sus críticas al PRO La Unión Cívica Radical de Chubut definirá el próximo 4 de marzo, en Trelew o Rawson, quién será su nuevo presidente del Comité y de la Convención Provincial. En el encuentro también se fijará postura partidaria sobre la continuidad de Cambiemos en la provincia, algo que también esperan que ocurra en el PRO, partido que ayer el actual conductor del radicalismo, Raúl Barneche, criticó por falta de interés.

El sábado pasado, en Gobernador Costa, se reunió la mesa ejecutiva del Comité Provincia de la UCR que decidió convocar para el 4 de marzo a los delegados al Comité y Convención Provincial, que fueron electos en las internas del pasado 27 de noviembre, para elegir a quienes conducirán ambos organismos partidarios.

El todavía presidente del Comité y firme candidato a continuar en el cargo, Raúl Barneche, aseguró ayer a El Patagónico que todavía no se definió la ciudad donde se realizará el encuentro, aunque adelantó que el mismo se desarrollará en Trelew o Rawson.

“La idea es hacerlo en el valle porque es el lugar equidistante para todos. No sabemos si será en Trelew o en la capital, ya que estamos buscando el salón dónde vamos a sesionar, ya que tiene que tener una infraestructura importante”, acotó.

En el encuentro del 4 de marzo participarán cerca de 200 delegados, al Comité y la Convención, que fueron electos en las internas del 27 de marzo y de ellos saldrán, por votación, quienes conducirán tanto el partido como el órgano deliberativo del radicalismo.



LOS NOMBRES

Para el Comité Provincia, como quedó claro en la interna, los nombres más importantes siguen siendo los del propio Raúl Barneche y el del comodorense César Herrera. No obstante, en función de buscarse una prenda de unidad y de tratarse de un sistema indirecto, pueden surgir otras posibilidades, entre ellas la del radatilense Pedro Peralta.

Por el lado de la Convención, las alternativas que se manejan en lo previo son las de José Luis Punta, de Trelew, el concejal de Esquel, Sergio Sepiurka, el titular del bloque de diputados provinciales, el comodorense Eduardo Conde, María Rosa Evans de Rawson, y Margarita Jones de Green de Trevelin.



"UNA CASCARA VACIA"

Además de elegir los nombres de las autoridades, el 4 de marzo seguramente la nueva Convención Provincial tomará una definición sobre la suerte de la alianza Cambiemos, que la CUR tiene con el PRO en Chubut.

Todo parece indicar que desde la Convención saldrá un nuevo llamamiento a la búsqueda de la continuidad de esa alianza que, por la falta de contacto y estrategias compartidas, tanto radicales como dirigentes del PRO hoy ven como inconsistente.

“Nosotros vamos a seguir haciendo el esfuerzo, pero esto tiene que ser compartido. El 24 y 25 los radicales nos vamos a reunir en Villa Giardino, Córdoba, y allí saldrá una línea nacional que suponemos que irá por la continuidad de la alianza, pero esto hay que reforzarlo con hechos concretos”, indicó Raúl Barneche a El Patagónico.

Concretamente, el todavía presidente de la UCR recordó que del otro lado de la línea el radicalismo no encontró respuestas por parte de la dirigencia del PRO. “Es imprescindible que conformemos una mesa de conducción compartida, en la que se discutan y definan estrategias políticas en su conjunto. Si seguimos como hasta ahora no tiene mucho sentido porque la alianza es casi una cáscara vacía”, concluyó.

Fuente: