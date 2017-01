El Patagónico | Regionales | BANQUINA POLÍTICA - 23 enero 2017 Las ambiciones políticas no se toman vacaciones aunque algunos corren serio riesgo de insolarse El concejal que donó mamaderas que no sirven. Los Centros de Encuentro usados como oficinas. El whatsApp que llegó a destino equivocado. Todo vale para defender a un amigo.

¡Ma-ma-de-ra!

El concejal Pablo Martínez, de la Alianza Cambiemos, sigue intentando desmarcarse y llevar a cabo acciones por su cuenta, más allá de la opinión de su bloque. Hace tiempo que el edil se separa de decisiones adoptadas por su presidente, José Gaspar, y así es como frecuenta despachos de funcionarios nacionales y realiza acciones individuales que considera oportunas para ir adquiriendo vuelo propio.

Ocurrió durante la última semana cuando se acercó al Hospital Regional para conocer el estado de situación del centro asistencial, ponerse a disposición del director Luis Cisneros y ver de qué manera se podía colaborar para intentar solucionar algunos problemas del centro de salud más importante de la región.

Finalmente, como luego explicitó en su gacetilla de prensa, el edil entregó una donación, supuestamente procedente de Nación, de 400 mamaderas para el sector materno infantil del sufrido hospital.

Hasta ahí todo bien, el problema es que las mamaderas que donó el concejal no sirven porque son de plástico y en los hospitales se utilizan de vidrio, un material más noble ya que deben esterilizarse tras cada uso, algo que en el plástico es imposible ya que no resiste la pasteurización.



Cambio de destino

Los Centros de Encuentro fueron impulsados por el gobierno de Martín Buzzi, a quien le costó hacer entender la idea de construir y habilitar esos lugares en algunos barrios de las principales ciudades de Chubut, pensados para actividades básicamente recreativas, tomando el ejemplo de la ciudad colombiana de Medellín para combatir el alto consumo de drogas incentivado desde los años de Pablo Emilio Escobar Gaviria.

Pese a la resistencia, y a través de un endeudamiento que fue acompañado por la Legislatura, los Centros de Encuentro fueron aprobados y sus construcciones en la mayoría de esas ciudades, salvo en Comodoro Rivadavia, comenzaron y tuvieron buen ritmo, tanto que algunos están terminados o casi.

Cuando asumió Mario Das Neves, los Centros de Encuentro que estaban en marcha continuaron su avance, como el de Rawson, que fue visitado el martes por el gobernador. En el lugar, el mandatario aseguró: "vamos hablando con cada uno de los intendentes para darle funcionalidad porque son un monstruo y tiene que haber objetivos absolutamente claros".

Luego de mencionar la actividad que se realizará en las piletas que esos centros contienen, Das Neves adelantó que en el de Rawson seguramente funcionarán las oficinas de la Universidad de Chubut y que el de Puerto Madryn se utilice también para que allí se trasladen algunas dependencias administrativas, ya sean municipales o provinciales. Un destino muy lejano al controvertido, pero original y aprobado.



El WhatsApp

Lo curioso del caso, al menos el de Rawson, es que el gobernador dijo que el nuevo destino de los Centros de Encuentro los iba a definir con los distintos intendentes. Y ese mismo día cuestionó a la jefa comunal de la capital, Rossana Artero, quien aparentemente no quiso acompañarlo en la recorrida de obras.

Artero se habría negado a recorrer las obras por las fuertes críticas que sobre el estado de Playa Unión viene recibiendo desde el arranque del verano, tanto del gobernador como de gran parte del gabinete, ya sea en declaraciones o por demoledores tuits.

En la conferencia de prensa, el mandatario provincial volvió a "pegarle" a Artero y habló de un chat en el que, en teoría, la titular del Ejecutivo de Rawson se explaya con palabras un tanto desubicadas de su persona y figura.

"Lo tengo acá, si quieren se lo muestro. Es una vergüenza, se cree que soy viejo y boludo, pero yo boludo no soy", dijo Das Neves, quien finalmente no mostró el chat, que no se sabe de qué manera llegó a su poder, dado que se trataría de un grupo de WhatsApp que Artero tiene con sus funcionarios y que ya habría recibido algunas críticas cuando, por esa vía, decidió despedir a su entonces asesor letrado, Javier Patricio Romero.



Acá estoy

El intendente Carlos Linares regresó el lunes de sus vacaciones y en los primeros días mantuvo actividad protocolar, pero básicamente se preocupó por estar cerca de las colonias de verano, de las que participan cerca de 5.000 chicos y jóvenes de los diferentes barrios de Comodoro Rivadavia.

Daba toda la impresión que el jefe comunal había retornado más relajado y que se había propuesto, como hace la mayoría cuando vuelve de vacaciones, estar más tranquilo y no hacerse problemas ya en enero, teniendo en cuenta que 2017 es año electoral y que por ende habrá que reservar energías.

Pero ese Linares tranquilo duró hasta el viernes, cuando además de comentar el trabajo de las colonias, en una entrevista radial el intendente lamentó que el gobernador cuestione a la intendente de Rawson y en menor medida a su par de Epuyén, Antonio Reato, quien también recibió munición gruesa de Das Neves por la posición que asumió en torno al conflicto mapuche en Leleque.



Respuesta inmediata

Apenas pronunció esas palabras, la saltaron a la yugular al intendente de Comodoro dos diputados provinciales que parecen competir por demostrarle a Das Neves quién le es más leal. Uno de ellos fue Alejandro Albaini, quien cuestionó a Linares por "meterse en conflictos del que no sabe nada, como el de Leleque o la situación de Rawson. Mejor debería ocuparse de Comodoro".

El ex intendente de Pirámides que sueña con ocupar dicho cargo en Puerto Madryn algún día tardó apenas dos minutos en asegurar que "la posición de Linares demuestra claramente que está en campaña, cuando lo que hay que hacer es trabajar y gestionar cada uno por lo que le corresponde, y lo suyo es Comodoro, no Leleque o Rawson".

Luego de Albaini también se escucharon declaraciones de otras espadas dasnevistas, como la del también diputado Roddy Ingram, cada vez más alejado de Comodoro Rivadavia, pero que también reclamó que el intendente se ocupe de la ciudad.



Maderna y parte del PJ adentro

Tanto avanza Chubut Somos Todos en su frente electoral para 2017, que el gobernador ya tiene adentro de su esquema a dos sectores del justicialismo de Trelew: el de Adrián Maderna que desde que Martín Buzzi lo ignoró como candidato siempre estuvo más cerca del dasnevismo que del PJ, y el de Gustavo Mac Karthy, que ya anda recorriendo la provincia con sus pretensiones de ser diputado nacional, luego de pasar sin pena ni gloria por la vicegobernación y de perder en octubre de 2015 la intendencia de Trelew.

El acercamiento con el mackartismo se aceleró sobre finales de diciembre, cuando los tres diputados provinciales que responden al Frente Peronista votaron junto a Chubut Somos Todos algunos proyectos que generaron la virtual ruptura de la bancada que conduce Javier Touriñan.

Maderna siempre estuvo adentro y esto quedó demostrado en las pasadas fallidas internas del PJ cuando, pese a tener un acuerdo con Carlos Linares, finalmente decidió jugar, aunque sin aparecer mucho, a favor de la lista Celeste y Blanca que operaba el empresario periodístico Jorge Alberto Nadim Aidar Bestene.

El viernes, en Casa de Gobierno, se hizo una reunión política en la que Maderna confirmó que formará parte del Frente Electoral que está armando el gobernador para competir este año por las bancas a la Cámara de Diputados de la Nación.

Todo parece indicar que el acuerdo sería respaldar como diputado a Mac Karthy, y que este luego respalde a Maderna en su búsqueda a la gobernación en 2019, ya que Das Neves tiene claro que no buscará un nuevo período. El actual intendente de Trelew debería competir en la interna dasnevista con el preferido de la "mesa chica": Ricardo Sastre.



En 2018 vemos

El dasnevismo por más que busca y pretende generar, no consigue un candidato en Comodoro para hacer mella al poder electoral que sigue teniendo el Frente para la Victoria con Carlos Linares a la cabeza.

Por esa razón, siguen en circulación los nombres de Marcial Paz y el de Daniel Carrizo, pero para el gobernador el favorito para competir por la Intendencia en el 2019 sigue siendo el vicegobernador Mariano Arcioni quien, salvo algunas diferencias que tuvo con el núcleo duro del dasnevismo cuando el gobernador estuvo convaleciente, aparece además como un dirigente sin reservas que ha dado más de una prueba de lealtad, como cuando le intentaron armar una reunión cuasi clandestina en un domicilio de kilómetro 3 con fines no del todo claros. Al menos para Arcioni.

La imagen pública del vice, además, es más alta que las de Paz y Carrizo y por lo tanto se cree que no hay mucho más que hablar al respecto porque, como se dijo, más no hay. Ricardo Gaitán hace rato que es historia.

El vicegobernador habló el jueves en radio Del Mar por primera vez respecto a su futuro político, que algunos daban como cerrado luego de terminar su función actual. "Ahora es momento de trabajar por la gestión y no distraerse en estas cosas. Hacerlo sería una falta de respeto", aseguró para luego agregar: "ahora es muy pronto, en el 2018 vemos".



Extrañas explicaciones

El martes, el presidente Mauricio Macri se vio obligado, en conferencia de prensa, a hablar de temas que mucha gracia no le hacen porque le dan la razón a quienes dicen que el suyo es "un gobierno para ricos". En este contexto se inscribe el reclamo en El Bolsón por el negocio inmobiliario Las Laderas, por el cual se busca acceder a un importante sector de tierras, violentando ordenanzas municipales y otras restricciones que el intendente y el Concejo se pasaron por alto.

"Yo no sé por qué dicen que detrás de eso está Joe Lewis, quien es mi amigo, pero con quien no hablo ni de política ni de fútbol porque yo soy de Boca y él es del Totenham", manifestó inicialmente el Presidente con la intención de descontracturar un conflicto, tal como sugiere Jaime Durán Barba.

Pero ante la repregunta, Macri aseguró en defensa de su amigo: "dicen también que no se puede acceder a Lago Escondido", donde el empresario tiene su casa, "y eso no es cierto, el acceso de ahora es mejor que el de antes", acotó, sin darse cuenta que pudo llegar a ese lugar porque lo hizo en helicóptero, donde según el periodista Santiago Cúneo lo esperan peones a caballo que le hacen los honores y la escolta cual legendario general romano.

Lo cierto es que para acceder hoy a Lago Escondido cualquiera se topa "con una tranquera con seguridad, que no te va a dejar pasar", recordó Marcelo Fernández, uno de los referentes de la protesta en declaraciones radiales.



¿La Milagro Sala chubutense?

El gobernador también habló en la semana de la revisión que se está haciendo en Chubut de los planes de vivienda que se llevan adelante desde el IPV. "Vamos a emprolijar todo", aseguró y luego advirtió que tanto cooperativas como gremios tendrán que presentar bien los papeles y demostrar dónde están invertidos los dineros que se les dieron para levantar las viviendas.

En ese contexto dijo: "hay casi 70 millones de pesos que se han entregado para viviendas que no sabemos bien qué pasa porque son ellos los que arman las designaciones y las adjudican sin control de nadie".

"El claro ejemplo de esto es la dirigente social, Antonia Martínez, que recibió 20 millones el año pasado, y entendemos que no hay esa cantidad de dinero invertido en viviendas", expresó el gobernador en alusión a la dirigente y siempre precandidata a todo desde el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, sector que hasta el año pasado era el brazo de Raúl Castells en Chubut.

