Linares firmó el rechazo a la central nuclear pero no a la megaminería

La Cumbre Ambiental Patagónica que se concretó esta mañana en Rawson, contó con la presencia del intendente de Comodoro Rivadavia Carlos Linares. "Acompañamos el tema ambiental, bajo el pensamiento de una ciudad minera como es Comodoro", dijo Linares y recordó que su ciudad tiene una marcada historia hidrocarburífera en 116 años, con más de 7000 pozos abandonados en el ejido, problemas de oleoductos, tendidos de energía eléctrica, y el pasivo social.

Actualmente, "hay un pasivo socio-ambiental por el cual no veo una gran preocupación. Cuando se tratan estos temas me duele que nunca esté en consideración Comodoro, porque parecería que no son temas de agenda de nadie. Del 100% de regalías petroleras, Comodoro recibe casi el 6% de la misma, con todo el pasivo social que estamos viviendo", explicó el mandatario.

Por esta causa, consideró en cuanto a la instalación de una central nuclear el rechazo. "Porque sin dudas es una zona protegida por la humanidad. Estoy de acuerdo en defender el medioambiente porque es el futuro y la vida misma de todos nosotros, aunque también el medioambiente se puede defender con buenos controles, como debería ser con el petróleo".

No obstante, Linares reconoció que no acompañó el rechazo a la mega minería. "Esto será así hasta tanto no se aclare qué sucederá con el pasivo ambiental que deja la actividad petrolera en nuestra ciudad. No se habla de estas consecuencias, de los productos químicos en el suelo, o pozos abandonados. Cuando analicemos seriamente este tema, y de cómo será la actividad económica en la provincia, abriremos un mayor debate", consideró.

Sin embargo, valoró los convenios celebrados para el cuidado del agua y en defensa del medio ambiente, al respecto el jefe de la ciudad indicó que "acompañamos la expresión del agua que es un pedido de hace mucho tiempo, con un hecho puntual que es no tener terminado el Acueducto Sarmiento-Comodoro, y una SCPL con riesgo de quebranto. Sí fue positivo lo acordado en cuanto a la reutilización del agua en la actividad petrolera para caminos y locaciones".