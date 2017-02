Los cirujanos del Hospital Regional, sin posibilidades de prestar guardias activas

Los cirujanos del Hospital Regional no pueden prestar guardias activas ya que se quedaron sin baño y dormitorio.

Sueño interrumpido y médicos somnolientos al volante por falta de posibilidades físicas de descanso en el Hospital Regional son solo algunas de las situaciones que atraviesa el servicio de Cirugía. A ello debe sumarse la falta de un sanitario específico para poder higienizarse y remover manchas hemáticas tras las intervenciones, así como la imposibilidad de dejar sus pertenencias personales en los lockers que funcionaban en el dormitorio y sala de estar que anularon hace 20 días.

Ese fue el cuadro de situación que –en declaraciones radiales a la 100.1- planteó Roberto Díaz, médico del servicio que relató que en esa fecha "forzaron la puerta de la sala de estar y dormitorio de los cirujanos de guardia, cambiaron la cerradura y a partir de ese momento tenemos que hacer las guardias en forma pasiva: estamos en el Hospital durante el día y a la noche volvemos a nuestros domicilios porque no tenemos lugar para dormir. Cuando volvemos a la madrugada por las urgencias, dormimos en el sillón o en algún otro lugar para no tener que volver manejando dormidos", describió.

La situación se dio a raíz de la inauguración, años antes, del servicio de Hospital de Día para pacientes oncológicos. El lugar, lindero a las salas de descanso de los cirujanos de guardia, carecía de baño, por lo que la planificación del Regional determinó ahora adecuar el sanitario de los médicos para ese uso.

"Eso es algo que no me parece mal para nada, pero es el síndrome de la sábana corta, que te cubre la cabeza pero te destapas los pies" graficó Díaz al indicar que el espacio para el servicio no fue repuesto ni hay vistas de que se vaya a reemplazar en los próximos días.

"No tenemos dormitorio ni baño. Ya la sala de médicos donde estábamos no cumplía para nada los requisitos" planteó.

Así, mientras las autoridades sanitarias habían comprometido una solución, la misma no ha llegado, por lo que aunque se cuenta con el servicio de guardia externa los médicos no pueden cumplir con las guardias activas.

"Irse a dormir a tu casa implica que tengas que venir al hospital las veces que te necesiten, y el paciente que espera; no es humano", sostuvo el profesional, para agregar que las interconsultas quirúrgicas son muy frecuentes.

"Hay noches que tenés que venir una o dos veces y otras veces venís a operar y para no ir a tu casa y dormirte preferimos quedarnos. No estamos pidiendo sueldos, ni planteamos discusiones paritarias. Necesitamos que nos devuelvan el dormitorio, donde además cada médico tiene su locker con sus pertenencias. La vía administrativa tiene a su alcance una solución rápida y habían empezado la obra pero trabajaron solo dos fines de semana" planteó el cirujano subrayando que esos espacios "son lo básico para que el que hace guardia activa".