Nueve empresas le solicitan a la Justicia Federal que se abra paso en la ruta por el conflicto con SP Por cuarto día consecutivo los trabajadores de SP bloquearon el ingreso a los yacimientos en tres puntos de esta ciudad, paralizando totalmente la actividad petrolera. La Justicia Federal emitió la orden "de restablecer el tránsito" luego que nueve empresas denunciaran el bloqueo. Mientras, los trabajadores esperan novedades de Buenos Aires para ser incorporados a una nueva empresa luego que se registraran avances en el pago de sueldos atrasados y de las liquidaciones finales.

En el edificio de YPF en Puerto Madero, ayer se realizó un nuevo encuentro por el conflicto de los trabajadores de SP, quienes fueron abandonados a su suerte y ahora exigen a la operadora para la cual la empresa prestaba servicios, que los reincorpore en otra firma y cancele los sueldos e indemnizaciones adeudadas.

Según confirmó Daniel Ruiz, delegado de la empresa, en el encuentro que se realizó el miércoles y que terminó cerca de la medianoche, ya hubo un adelanto respecto al pago de sueldos atrasados y liquidaciones finales, que podrían realizarse en base al mejor salario de los últimos doce meses.

Por el momento resta confirmar el porcentaje que se reconocerá. Sin embargo, el punto que más preocupa a los trabajadores es la posibilidad de ser reincorporados a otra empresa que les garantice su continuidad laboral.

Mientras tanto, los operarios mantienen los piquetes en El Tordillo, Diadema Argentina y Kilómetro 12, paralizando la actividad en su totalidad por cuarto día consecutivo. Ante esta situación ayer la Justicia Federal ordenó “restablecer el tránsito” en las rutas afectadas.

Esto motivó que se presuma un inminente desalojo por parte de Gendarmería Nacional. Sin embargo el mismo no se realizó. Los trabajadores petroleros argumentaron que el paso del tránsito solo estaba vetado a la actividad petrolera, dejando libre el paso de vehículos particulares.

El fiscal federal Norberto Bellver, en diálogo con El Patagónico, explicó que en primera instancia la fuerza nacional dialogaría con los trabajadores para evitar la fuerza de un desalojo violento aunque reconoció que, según la información que le había sido proporcionada durante la mañana, “no había cortes de ruta y se estaba circulando normalmente".

La Justicia Federal tomó la decisión luego de que se recibieran nueve denuncias de empresas petroleras por el bloqueo a los yacimientos. En este sentido, el fiscal aclaró que Gendarmería y la Justicia Federal solo pueden tomar injerencia en caso de que se interrumpa el tránsito en las rutas. Mientras, en caso que los trabajadores se instalen en el ingreso a los yacimientos deberán ser las fuerzas provinciales las que tomen intervención.

En este contexto los trabajadores señalaron que están dispuestos a suspender la medida de fuerza por 10 días para poder negociar la contratación en otra empresa. “Estamos predispuestos a decir que la medida de acción directa se levanta o se suspende por diez días mientras esperamos una propuesta de continuidad laboral. Sabemos que no se puede dar de un día para otro; por eso queremos dar un plazo para que en diez días se pueda definir cómo continuará la situación de los trabajadores”, sostuvo Ruiz.



LINARES APOYO



Por otra parte, el intendente Carlos Linares ayer se refirió al conflicto de SP y brindó su apoyo a los trabajadores al decir que "los empresarios y gobiernos tienen que entender que la variable de ajuste no pueden ser nunca los trabajadores".

El jefe comunal sostuvo que "en esta lucha nos van a encontrar a los comodorenses porque es una injusticia hacia los trabajadores que lucharon toda su vida y no reciben lo que les corresponde por derecho propio".

El jefe político de la ciudad afirmó que “desde la Municipalidad nos solidarizamos con el gremio petrolero y con los trabajadores de SP porque vamos a estar todos juntos en la lucha. Hacemos un llamado de atención a las operadoras que sacan nuestro petróleo, el de todos los comodorenses y chubutenses, porque es una injusticia hacia los trabajadores que lucharon toda su vida y hoy no reciben lo que les corresponde por derecho propio".

Además, respecto al contexto general, confirmó que “los recursos en base a regalías petroleras bajaron más de 10 puntos, lo que significa una masa salarial y aguinaldo completo. Por eso tenemos que ser conscientes de qué camino vamos a seguir para reconvertir la provincia".



