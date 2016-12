El Patagónico | Regionales | POLITICA - 21 diciembre 2016 Pais fundamentó la nulidad del decreto de Macri que permitió ingreso de familiares al blanqueo El senador nacional Mario Pais, del Frente Para la Victoria, fundamentó ayer el rechazo al Decreto 1206 dictado por el presidente Mauricio Macri, que permitió el ingreso de familiares directos de funcionarios al blanqueo de capitales, en virtud de considerarlo "nulo de nulidad absoluta e insanable". En la reunión de la Comisión Bicameral que el legislador chubutense integra, también rechazó la validez del veto parcial al régimen previsional especial para ex combatientes de Malvinas.

El senador nacional Mario Pais fundamentó ayer, en la reunión de la Comisión Bicameral, su rechazo al decreto 1206 que firmó el presidente Mauricio Macri por el que, contrariando la ley y el acuerdo político que la permitió, se autorizó el ingreso de familiares directos de funcionarios al blanqueo de capitales.

Según explicó el legislador chubutense, el mandatario nacional, el presidente "se excedió en las facultades que la Constitución Nacional le atribuye al Poder Ejecutivo para reglamentar las leyes, al dictar un decreto que claramente es un DNU encubierto sobre materia vedada por la Constitución Nacional, como es la materia tributaria, y que en la práctica modifica la ley de Blanqueo de Capitales, lo cual claramente constituye una maniobra para así posibilitar que familiares directos de funcionarios públicos puedan ingresar al blanqueo contrariando el espíritu y letra de la norma".

Pais recordó: "el Congreso Nacional tiene la potestad de declarar la nulidad de normas. No es materia exclusiva de la Justicia".

En este sentido, citó diferentes antecedentes parlamentarios, entre ellos, del actual senador Fernando "Pino" Solanas y de la diputada Elisa Carrió.

Por otro lado, el senador patagónico señaló: "el blanqueo es una ley promulgada y reglamentada en tiempo y forma, que ahora resulta alterada y modificada por este Decreto que con el ropaje de reglamentario viola la constitución, todo ello agravado por cuanto existe un marco de causas judiciales que investigan a diversos familiares de funcionarios en materia de evasión fiscal y lavado de dinero, incluidos los casos del denominado Panamá Papers, lo cual atenta contra la transparencia y la lucha contra la corrupción".



REGIMEN PREVISIONAL ESPECIAL



Al mismo tiempo, el legislador comodorense rechazó el veto parcial dictado por Macri a la ley que creó el régimen previsional especial para ex combatientes de Malvinas, y sostuvo: "este veto parcial al piso de dos jubilaciones mínimas para los haberes de los ex combatientes modifica un punto esencial de una norma que fue sancionada por unanimidad, afectando con ello la autonomía jurídica y política de la ley, que estableció un régimen excepcional y especial para aquellos ex soldados conscriptos y civiles que participaron en el conflicto bélico".

Ambos dictámenes de rechazo obtuvieron mayoría en la Comisión Bicameral, por lo que deberán ser tratados por ambas Cámaras para su derogación definitiva.

