CONFLICTO - 11 septiembre 2017 Por despidos en YCTR fue bloqueado el acceso a la Mina 5 La situación laboral en la cuenca carbonífera continúa siendo tensa debido a cesantías de trabajadores en la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

La intersindical de gremios que los nuclea se declaró en estado de alerta permanente, mientras que uno de esos sindicatos, ATE, mantiene bloqueada desde el jueves el acceso a la Mina 5.

Luz y Fuerza, APS (profesionales), La Fraternidad y ATE son los componentes de la intersindical, cuyos dirigentes comenzaron a reunirse de manera conjunta hace más de una semana cuando se tuvo conocimiento de otra escalada de despidos de trabajadores, a pesar de que la intervención de la empresa, a cargo de Omar Zeidan, procuró minimizarlos argumentando que los dejaba "ad referéndum" de instancias gremiales.

Según el portal digital de la cuenca, Patagonia Nexo, el secretario general de ATE Río Turbio, Miguel Páez, justificó la toma pacífica de la mina al señalar: "queremos ponerle un freno" a la conducción de YCRT y a sus medidas que perjudican a los trabajadores.

"Hasta que la intervención no reincorpore a los despedidos y retire la denuncia del convenio colectivo y las resoluciones, no nos vamos a mover", dijo el dirigente, quien al mismo tiempo advirtió: "la situación es muy preocupante porque hay más de 180 compañeros que pueden ser despedidos de un momento a otro".

Páez cuestionó a las autoridades de la intervención de YCTR que responde a la Alianza Cambiemos señalando: "irónicamente dicen que están abiertos al diálogo, pero al mismo tiempo siguen echando gente. Las resoluciones son ad referéndum y no tienen fundamento sólido y además las envían de un día para otro sin ningún tipo de consulta previa".



"NO MUESTRA RESPETO"



Páez, junto a otros dirigentes gremiales, recorrió los sectores laborales sin entorpecer las tareas, pero luego "en la asamblea general, determinamos esta toma pacífica hasta que la intervención responda favorablemente al petitorio que presentamos".

También precisó que el documento elaborado por el gremio que representa contiene puntos importantes, "tales como la reincorporación de los trabajadores mal despedidos, el retiro de la denuncia del convenio colectivo y la desestimación de las resoluciones emitidas recientemente".

Por el contrario, sostuvo: "la primera respuesta por parte de la conducción del yacimiento fue bastante pobre", ya que "no muestra respeto por los trabajadores que ingresan diariamente al interior de la mina, quienes están con la soga al cuello, sin saber si al día siguiente van a ser despedidos".

En consecuencia, evaluó: "estas actitudes están alineadas con las políticas aplicadas por el gobierno nacional que quiere que los números de las empresas cierren de acuerdo con sus intereses".



MULTIPLES RECLAMOS



A todo esto, vale señalar que la intersindical conformada por los cuatro gremios antes mencionados comunicó formalmente a YCRT que se declaraba en "estado de alerta permanente", exigiendo la inmediata reincorporación de tres compañeros de la delegación Buenos Aires, que fueron los primeros en ser despedidos.

Al mismo tiempo exigió a la intervención que garantice "la estabilidad laboral de todos los trabajadores que se encuentran encuadrados bajo las resoluciones ad referéndum" y que deje sin efecto "la denuncia de los convenios colectivos de trabajo en YCRT Río Turbio y Servicios Ferroportuarios".

Asimismo, reclama "la puesta en marcha del yacimiento, la finalización de las obras de la usina 240 MW, garantizar el presupuesto 2018 y el pago total de las deudas salariales", entre otros puntos.



