Por el conflicto de SP, Comodoro sigue sin distribución de combustible

Los 24 trabajadores en conflicto de la empresa SP habían tomado la playa de tanques sobre las 10 del lunes, y al cierre de esta edición no había habido ninguna comunicación oficial que acercara la respuesta que el grupo busca para levantar el bloqueo. La cámara de estacioneros confirmó que ya falta el combustible en la ciudad. Hoy a las 11, habrá una reunión en la Secretaría de Trabajo.

La medida de acción directa que bloquea la playa de tanques es "por tiempo indeterminado", y se sostiene con los 24 trabajadores de SP que a 90 días de la firma del convenio no han percibido las liquidaciones correspondientes a su retiro.

"Si nos tenemos que encadenar los 24, lo haremos, pero de acá no nos mueven", sostuvo ayer Jaime Salvatierra, vocero del grupo que incluso hizo publica una nota pidiéndole al gobernador que actúe personalmente en la solución del conflicto.

Mientras tanto, cabe recordar que además de la playa de YPF en Km 3 también permanece bloqueada la de Petrobras en Caleta Paula (Santa Cruz), por lo que ayer a la tarde desde la Cámara que nuclea a los estacioneros, Oscar Lewis confirmó que a esa hora ya no había combustible en Comodoro.

"Por el momento sigue la planta tomada y las estaciones de servicio están desabastecidas", subrayó. El bloqueo a la playa, que esta mañana cumplirá 48 horas, se había registrado tras 20 días de acampe en la empresa, y al cierre de esta edición no se había planteado ningún principio de solución. No obstante, y considerando el impacto social de la medida, el grupo confía que en cuestión de horas se destrabe la situación. "Están mediando a través de Marcial Paz (titular de la cartera de Trabajo), aunque hasta ahora no hemos tenido novedades. La última vez que hablamos con él fue el viernes, que nos dijo que nos daría respuesta", expuso Salvatierra.

Finalmente, resaltó que "esperamos que estén trabajando en pos de que esto no continúe porque no nos vamos a mover hasta que esto se termine. Si nos tenemos que encadenar todos, lo vamos a hacer" sostuvo.

Al cierre de esta edición se confirmó que hoy a las 11, habrá una reunión en la Secretaría de Trabajo. Allí se espera que haya algún tipo de solución para los trabajadores y que permita levantar el bloque en la playa de tanques.





OTRO CONFLICTO

La situación de la industria petrolera va abriendo distintos focos de conflicto en Comodoro, y ayer se sumó la quema de cubiertas en el acceso a las oficinas de la operadora PAE sobre calle Democracia.

Se trata de un grupo de 6 trabajadores de Baker Hughes que en el mes de julio habían sido desvinculados, tras la finalización de un contrato entre la empresa y PAE. El acuerdo que había alcanzado el grupo era la reubicación en otra firma, en función de la experiencia en el rubro electrosumergible, aunque a ocho meses de la desvinculación reclamaban que la operadora no había cumplido el acuerdo.