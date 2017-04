El Patagónico | Regionales | CRISIS PETROLERA - 30 abril 2017 Provincia empieza a evaluar alternativas para explotar el yacimiento que abandona Sinopec El ministro coordinador de Gabinete, Alberto Gilardino, confirmó que se solicitó al Ministerio de Hidrocarburos y a Petrominera S.E. que desarrollen alternativas para que el yacimiento de Bella Vista Oeste, que deja Sinopec, esté operativo mientras se aguarda su licitación. El funcionario criticó la decisión de la operadora por dejar Chubut cuando otras compañías se han comprometido a mantener los puestos laborales en la Cuenca del Golfo San Jorge.

La operadora Sinopec informó el viernes mediante una carta enviada al Estado de Chubut que hoy se retirará del yacimiento de Bella Vista Oeste. Adujo que no podía continuar operando la locación por los daños que ocasionó el temporal de lluvia en Comodoro Rivadavia.

La decisión de la compañía china fue duramente criticada por el secretario adjunto del Sindicato de Petroleros Privados, Carlos Gómez, ya que pone en vilo a unos 45 trabajadores que dependen de manera directa de la compañía más decenas de puestos indirectos.

Mientras tanto, el Gobierno provincial continúa trabajando para garantizar las indemnizaciones y la continuidad laboral de los trabajadores y de las empresas de servicios afectadas a la operadora.

En ese sentido, el ministro coordinador de Gabinete, Alberto Gilardino, confirmó ayer a El Patagónico que se le pidió al ministro provincial de Hidrocarburos, Sergio Bohe, y a Petrominera Chubut S.E. que coordinen acciones y desarrollen un esquema para determinar cuál será la mejor alternativa para que el yacimiento vuelva a estar operativo.

“Vamos a licitar el área nuevamente pero esto nos llevará un par de meses, así que la decisión que le pedimos al Ministerio de Hidrocarburos y Petrominera es encontrar una manera para explotar el yacimiento entre ese lapso”, explicó.

Sobre la posibilidad de que la empresa Capsa se haga cargo del yacimiento, el ministro aseguró que no se pondrá a dedo a ninguna compañía para no generar dudas, pero sí se analizarán diferentes alternativas para que el yacimiento continúe operativo en forma temporaria.

"Hay que hacer las cosas prolijas para que no se generen dudas, pero a la Provincia le interesa que el yacimiento esté operativo porque es mano de obra y son regalías que le entran al Estado", sostuvo.



CRITICAS A LA OPERADORA



Gilardino también se sumó a las críticas hacia Sinopec, tal como hizo el Sindicato Petrolero Chubut. "Nosotros estamos haciendo hincapié en la gente porque le habíamos pedido que se quedara un tiempo más en operación. No es el mejor escenario: por un lado, estamos arreglando con todas las operadoras y sindicatos para armar un plan de productividad, y que no haya despidos teniendo en cuenta la situación de Comodoro, y esta empresa decide irse apurando la salida porque el temporal le provocó muchos daños en el yacimiento y se dio cuenta que tiene que hacer una inversión muy grande”, cuestionó.

“La verdad es que cayó bastante mal la decisión de la empresa en este momento. Están todas las operadoras ayudando a la reconstrucción de Comodoro y se está retomando la producción en los yacimientos, sabiendo que algunos no están operativos al 100%, comprometiéndose a que no haya despidos para no entorpecer más situación”, agregó.

"Sabemos que no podemos obligar a Sinopec a quedarse, pero sí podemos poner todos los reparos y exigir todo lo que haya que exigir para que sea una salida como tiene que ser. Para hacerlo deben cumplir con todos los instrumentos administrativos necesarios, es decir presentar el libre de deuda laboral, el libre de deuda ambiental y el libre de deuda fiscal", argumentó.

Fuente: