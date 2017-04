Repararán y pavimentarán más de 300 cuadras y se construirán 160 viviendas

Después que el Gobierno nacional anunciara el aporte de 1.200 millones de pesos para desarrollar un importante plan de obras de infraestructura y asistencia a los damnificados por el temporal en Comodoro Rivadavia, ayer el intendente Carlos Linares confirmó que dentro de esas obras se encuentran la reparación y pavimentación de más de 300 cuadras, así como la construcción de 160 viviendas."En los próximos días se firmarán los convenios, ya se consensuó la pavimentación y reparación de más de 300 cuadras y la construcción de 160 viviendas, y se avanzará en el financiamiento de obras de gran envergadura", indicó Linares.En ese contexto, anticipó: "este martes arribará a Comodoro Rivadavia un representante designado por Nación para analizar los distintos trabajos a realizarse, tras el anuncio del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, de destinar 1.200 millones de pesos para paliar las consecuencias del temporal, lo que incluye obras de distinta índole y programas de asistencia"."Además está en marcha el plan Vuelta al Hogar, y se consensuó la ejecución de obras de envergadura. Está todo muy avanzado. El viceintendente está a cargo del contacto con el Gobierno nacional y mantiene un diálogo permanente, pero tenemos que seguir muy de cerca el tema hasta que las cosas sucedan. En los próximos días se firmarán los convenios, de forma directa, ya que estamos en emergencia", subrayó.UN CENTENAR DE CASAS DESTRUIDASRespecto a la situación habitacional, Linares sostuvo: "hasta ahora, se perdieron 100 hogares. Los módulos que llegarán desde Nación, que se ubicarán en distintos barrios de la ciudad, son viviendas normales en muchos lugares del mundo, con calefacción, aislantes, con cama y comedor, pero serán transitorias hasta que las familias puedan retornar a sus casas"."La idea es que no se vuelvan a instalar más vecinos en los sectores afectados, estamos viendo lugares nuevos en Kilómetro 8 y Las Orquídeas, y vamos a trabajar rápidamente en esto. Además, estamos desarrollando un plan con vecinos de barrio Máximo Abásolo para realizar autoconstrucción de viviendas, para lo cual se adquirieron puertas, ventanas y bloques", explicó.Linares hizo hincapié en que "todos los planes de asistencia social están en marcha, se están llevando a cabo los relevamientos correspondientes en diferentes barrios. Ya estamos avanzando en la exención de impuestos municipales para los damnificados y desde la SCPL tomarán la misma decisión, mientras que se efectuará una presentación ante Nación para que los servicios de agua y electricidad no incluyan IVA".REGALIAS PETROLERASAsimismo, el intendente se refirió a la situación de las operadoras petroleras, las cuales "deben volver a trabajar y necesitan el equipamiento en los yacimientos, que en este momento están utilizando para efectuar tareas en los lugares más afectados de la ciudad, por lo que estamos gestionando maquinaria de empresas de otras localidades"."El mes que viene vamos a tener una baja importantísima en regalías petroleras, ya que YPF y PAE pararon sus yacimientos durante 16 días. El impacto no será tan fuerte, porque el plazo fijo lo tenemos justamente para cuando esto sucede, pero todo es un círculo vicioso y hoy tenemos que tener la cabeza en varios frentes", aseveró.A la vez, explicó: "tenemos los fondos suficientes para cubrir los pagos al Ejército, que son 600 pesos por diarios por efectivo (arribado para colaborar por la contingencia desde otros puntos del país) más viandas y gasoil, ya que es lo que debe abonarse cuando se trasladan soldados de un sitio a otro y así consta en el convenio acordado".Linares subrayó: "los que sufrieron las consecuencias del temporal y los que tenemos que brindar soluciones, somos quienes estamos sosteniendo la situación. Entiendo que la gente esté enojada, pero mientras el clima lo permita, continuaremos avanzando a paso firme para revertir esta catástrofe. Nuestra prioridad es que los evacuados puedan retornar a sus hogares lo antes posible".