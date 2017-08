Repudiable: llamó a la radio, dijo que abusó de una chica y los conductores se rieron

El ciclo radial, conducido por Julieta Pink y Pablo Fábregas (Sebastián Wainraich no se encontraba), tuvo esta semana un episodio que desató una fuerte polémica, según publico hoy MinutoUno.



Durante la sección "Taller para el engaño", un oyente llamó para relatar su historia de infidelidad. Pero terminó relatando cómo abusó de una mujer mientras vacacionaba en Cancún (México) con sus amigos.

"Todas las noches me porté bárbaro, pero la última me alcoholicé más que los demás días y veo una rubia canadiense tremenda y fui derecho, me tiré de cabeza, la vi de lejos y la tacleé. Algo hicimos mal. Cuestión que me encerré en un cuarto de limpieza del hotel y le di duro, duro, duro", dijo Juan Agustín.

Mientras todos se reían de la situación, el oyente siguió su relato y dijo: "En realidad fue así. Yo me la estoy comiendo ahí en el pasillo, viene un amigo y me la saca, se la empieza a comer, y después viene otro amigo, se la saca a mi otro amigo, entonces me enrosqué, les pegué a los dos, agarré y me llevé a la mina".

Los conductores y panelistas oyeron el relato y, si bien hicieron acotaciones al respecto, ninguno de ellos advirtió que en realidad se trató de una situación abusiva contra la mujer. Por eso, desde las redes sociales otros oyentes descargaron su bronca.

Finalmente, tras el escándalo que se desató, los conductores pidieron disculpas.