Taxistas se movilizarán para presionar a los concejales

Los propietarios de unidades de taxi, agrupados en Taxistas Asociados (TAXA), movilizarán desde las 10 sus unidades al Concejo. Descartaron bloquear los accesos norte y sur de esta ciudad. "Primó la cordura y decidimos que no habrá cortes, sólo movilización",aclararon. La concentración comenzará en Alvear y Dorrego.

Es en reclamo por la falta de tratamiento en el cuerpo legislativo del aumento de tarifas solicitado hace meses.La movilización fue confirmada ayer, a Radio Del Mar, por Alejandro Bustamante, principal referente de TAXA, quien indicó que la misma fue solicitada por los trabajadores. “Nos pidieron las unidades y los liberamos para que hagan el reclamo, que entendemos que es justo, porque no solo estamos trabajando a pérdida, también hubo cosas en el tratamiento de la nueva tarifa que no nos gustaron”, advirtió.Bustamante recordó que el Ente de Control había autorizado una suba del 37 por ciento pero que la misma “llegó al Concejo en un 32 por ciento. En cinco cuadras nos pegaron un hachazo del 5 por ciento. Queremos que nos expliquen qué fue lo que pasó”, adelantó.En función a esa disparidad de porcentajes, y por la cercanía de las Primarias Abiertas Obligatorias Simultáneas, el Concejo decidió tratar la suba luego de las elecciones del 13 de agosto, algo que tampoco cayó bien en el sector.“"Vamos a ponernos al frente de la movilización porque la actualización de tarifas es necesaria y no podemos aceptar que se maneje la misma como si fuera una verdulería, y que encima se frene hasta después de las elecciones"”, argumentó.