El Patagónico | Regionales | CRISIS PETROLERA - 25 agosto 2017 Tecpetrol mantiene en pie los telegramas de despido La empresa del Grupo Techint confirmó ayer al Sindicato de Petroleros Privados Chubut su decisión, no solo de mantener sino de incrementar el número de telegramas de despido enviados, que en total podría afectar a 180 trabajadores. El martes se realizará una nueva audiencia. En caso que la operadora mantenga su postura, el gremio que conduce Jorge Avila avanzaría con medidas de fuerza.

El miembro de la comisión directiva del Sindicato de Petroleros Privados Chubut y delegado de los trabajadores de Tecpetrol, Marcos Gallardo, confirmó ayer que las negociaciones que en Buenos Aires se desarrollan con la operadora no están dando los resultados esperados. "La situación es complicada y la estamos monitoreando permanentemente con el secretario general del gremio, Jorge Avila", indicó.

En diálogo con Radio Del Mar, Gallardo cuestionó que "Tecpetrol no solo no cambie su postura", sino que incluso "este avanzando en más despidos, ya que entiende que es la única manera de bajar sus costos y poder cumplir con los compromisos asumidos". Según el sindicalista, la operadora buscará por un lado reducir los puestos de trabajo y aplicar el acta acuerdo, con la respectiva adenda, firmada por petroleros en la que se consintió la posibilidad de reducir horas y alterar algunas otras condiciones actuales de trabajo.

"Vamos a esperar hasta el martes, día en que hay una nueva reunión de conciliación. Allí se sabrá si Tecpetrol cambió de posición o si avanza en los despidos que, seguramente, determinará la adopción de algunas medidas de fuerza, que ya estamos definiendo junto a Jorge Avila", manifestó Gallardo.

Mientras Tecpetrol avanza en 180 despidos, San Antonio Internacional (SAI) también sostiene los más de 70 telegramas que remitió, una situación preocupante que según el secretario general de Petroleros Jerárquicos, José Llugdar, retrotrae a las vividas en la Cuenca del Golfo San Jorge en 1998.



"NO VAMOS A NEGOCIAR COMO SANTA CRUZ"



Por su parte el ministro de Hidrocarburos de la provincia, Sergio Bohe, desestimó ayer que Chubut avance en un esquema de regalías en baja como Santa Cruz firmó con YPF para nuevos pozos con el objetivo de poder mantener los equipos y puestos de trabajo. "Por un lado es bueno que Santa Cruz tome alguna determinación porque hace un año y ocho meses que estamos gestionando y buscando solos las soluciones para la cuenca, pero está claro que Chubut no está pensando en una baja de regalías", indicó el funcionario.

En diálogo con Radio Del Mar, el ministro dijo que la provincia todavía está esperando precisiones por parte de YPF de la documentación requerida para que, en función de los acuerdos firmados, pueda cumplir con la reactivación de equipos. "Le estamos pidiendo, entre otras cosas, que pesifique y aclare su programa de inversiones por 225 millones de dólares. También, y sobre todo, tiene que presentar un proyecto de desarrollo y producción. No estamos pensando en bajar regalías; menos si como en el caso de Santa Cruz se piensa eso solo para uno o dos pozos. Se pueden estudiar algunas ventajas impositivas, pero las mismas solo se implementarían si se presenta un programa y proyecto completo de inversión y perforación", concluyó.

