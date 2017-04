Una planta potabilizadora mal aprovechada en el Predio Ferial

Desde el lunes en el Predio Ferial funciona una de las plantas potabilizadoras de agua que envío el Ejército Argentino para colaborar con los damnificados por el temporal . Desde entonces ya se repartieron más de 14.000 sachet de agua que fabrica esta planta que tiene la capacidad de envasar el recurso luego de tratarlo. Sin embargo, quienes están a cargo de su funcionamiento consideran que el número es bajo, teniendo en cuenta la capacidad de potabilización y distribución de agua que tiene la planta de filtrado y osmosis inversa.

"Esto nos pareció raro porque nosotros trabajamos en muchos lugares en apoyo a la emergencia. Hemos estado en Buenos Aires, en Luján, en La Plata, en catástrofes bastantes importantes y la demanda de agua es mucho más. Acá no sé si es porque la comunidad no está enterada de que está esta planta o que la necesidad no es tanta como yo creí. Yo vine pensando que había mucha necesidad de agua y para abastecer una gran cantidad de agua, y cuando llegamos nos dimos cuenta de que no está viniendo mucha gente a retirar agua”, admitió el cabo primero Cancela, que ayer trabajaba en la planta, invitando a quienes necesiten agua o puedan distribuirla, a buscarla en el Predio donde trabajan de 8 a 19.





LEJOS DE TODO

Lo cierto es que la planta está alejada de los barrios que resultaron más perjudicados, entre ellos el Juan XXIII y Laprida, donde los vecinos aún reclaman la necesidad de contar con el recurso.

Si bien en el Gimnasio municipal 2 funciona otra planta, muchos damnificados no pueden buscar agua potable porque están trabajando durante el día para tratar de volver a sus casas, en tanto otros no cuentan con movilidad para acercarse a los lugares donde está ubicada la planta, por lo que sería conveniente trasladarla a un lugar donde sea de mayor utilidad, o bien motivar a la comunidad para que se acerque y desde ese punto la distribuya en cantidad.

De esta forma se podría aprovechar mejor la presencia de esta planta que llegó desde la Compañía de Ingenieros de Agua que tiene asentamiento en Campo de Mayo, Buenos Aires.





COLONIAS DE BACTERIAS

Por otro lado, al ser consultado por el funcionamiento de la planta, Cancela explicó que la hace “microfiltrados y osmosis inversas", acotando que "lo fundamental de esta planta es que tiene una empaquetadora que fabrica sachet de agua. Después funciona como cualquier planta: extraemos el agua de alguna fuente, ya sea laguna o río, se la deposita en un recipiente y la sometemos a un proceso de clarificación que consiste en una sedimentación, coagulación, una decantación y precloración para matar bacterias y posteriormente se hace un micro filtrado y ósmosis inversa", detalló.

"Es agua desmineralizada. Por eso se recomienda, cuando va a consumir el agua por un lapso importante, que se ingiera sales hidratantes o bien comer bien. Pero es importante tratar el agua porque nosotros estamos usando la misma agua de red, y al hacer un análisis de laboratorio dio que tenía demasiadas colonias de bacterias; entonces ante la duda producimos ósmosis inversa y filtrado porque yo no sé quién la va a consumir", explicó Cancela.