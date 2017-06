Vecinos del San Cayetano convocan a repudiar el aumento de la SCPL

Mañana a las 9, vecinos del San Cayetano y de otros barrios se reunirán frente al Concejo Deliberante para repudiar el aumento de los servicios públicos que brinda la Sociedad Cooperativa Popular Limitada. Los habitantes del sector argumentan que la comunidad no debe pagar por las permisividades de la cooperativa y la deuda que diferentes municipios mantienen con la entidad, además de cuestionar la calidad del servicio que brinda.

La reciente aprobación del aumento de los servicios públicos de agua, luz y cloacas por parte de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), previa autorización del Concejo Deliberante y con el aval de las autoridades municipales de Comodoro Rivadavia, sigue generando rechazo en la comunidad: ahora vecinos de la zona sur decidieron impulsar una concentración en las puertas del recinto legislativo.

La convocatoria es organizada por habitantes del barrio San Cayetano y de otros sectores como el Quirno Costa y el Cordón Forestal. Y tendrá lugar mañana a las 9 en las puertas del Concejo Deliberante, con el objetivo de repudiar el aumento de los servicios. Luego los asistentes marcharían hasta la Municipalidad.

Mauricio Yáñez, referente social de la extensión del San Cayetano, explicó que los vecinos consideran que “si los municipios o la Provincia le deben a la Cooperativa, tienen que hacerse cargo ellos de pagar lo que les corresponde y no aumentarles las tarifas a los vecinos", y aseguró que la postura de los habitantes sería diferente si el mantenimiento de los servicios públicos fuera el adecuado.

“Uno estaría contento de pagar el servicio si fuera diferente. Estamos hablando de que hay pérdidas de agua de meses, días, semanas y vivimos pisando las cloacas. El sábado y domingo estuvimos todo el fin de semana oliendo las cloacas del barrio Quirno Costa y eso que llamamos a la Cooperativa”, ejemplificó el vecino.

Yáñez también indicó que las pérdidas de efluentes cloacales se intensificaron por el temporal y que a más de dos meses de la catástrofe en muchos sectores aún no hay respuesta. Además cuestionó el manejo de la entidad. “Se gastaron millones en molinos eólicos y nadie rindió cuentas de nada. Hay un mal manejo de la Cooperativa. No queremos que la marcha sea algo politizado, sino que invitamos a los vecinos que van a ser los perjudicados. Hay gente que llega con lo justo a fin de mes. Sabemos que en los últimos doce años pagamos poco pero ahora, como está la situación, no es el momento de un aumento tan grande”, explicó Yáñez.





CERCA DE 2.500

FIRMAS EN LA WEB

Cabe recordar que luego de que el Concejo aprobara el " tarifazo " casi en la medianoche del jueves, vecinos de la ciudad comenzaron a juntar firmar a través de la plataforma Change.org para que se anulara el incremento que será promulgado por el Ejecutivo, según adelantó el intendente Carlos Linares.

Esa iniciativa paralela ya juntó cerca de 2.500 firmas, principalmente porque la "situación socioeconómica actual es la peor de la década, con record de despidos, suspensiones y cierres de empresas y comercios; con una inflación y alza del costo de vida sumamente elevados tras sufrir una catástrofe ambiental de dimensiones desproporcionadas e inéditas".

En este reclamo también se coincidió con las falencias del servicio que brinda la entidad y se hizo especial hincapié en la situación económica que vive la urbe para afrontar este nuevo “tarifazo”, el cual fue aprobado por la mayoría del Concejo, con el solitario voto en contra de la concejal Norma Contreras, de Chubut Somos Todos, y la abstención de Cristina Cejas, de la alianza Cambiemos.