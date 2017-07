Volvieron a reclamar por los servicios en la Cooperativa

Basilia Alcántara vive junto a su marido y sus hijos en la extensión del barrio Stella Maris. Hace seis años que espera poder contar con la red de gas para poder brindarle una mejor calidad de vida a sus hijos ya que la única opción para calefaccionarse por las noches es una estufa eléctrica. Es que entre la leña y las boletas de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) tiene un presupuesto promedio de 10 mil pesos.

Pero además Basilia se encontró el martes con una nueva sorpresa ya que las boletas de la prestadora de servicio marcaban que debía abonar más de 5 mil pesos para los meses de julio y agosto.

“Yo no puedo pagar eso. Es una barbaridad. Soy electrodependiente y no sé qué hacer. Adentro (de la SCPL) me dijeron que pague parcialmente, pero tampoco es la idea. Yo nunca me atrasé y no sé cómo voy a hacer para pagar”, explicó.

El caso de la habitante de la extensión del Stella Maris se replicaba en las puertas de la SCPL donde un grupo de vecinos autoconvocados juntaba firmas para repudiar las falencias en los servicios y el último tarifazo

Mauricio Yáñez, uno de los impulsores de la manifestación y referente del barrio San Cayetano, explicó que el reclamo estaba programado para el 10 de julio, pero el paro de colectivos hizo que se tuviera que reprogramar para ayer.

Asimismo, Yáñez sostuvo que se entregó un petitorio con las firmas de los vecinos para pedirle a la prestadora de servicios informes sobre todo el dinero recibido después del temporal que azotó a Comodoro Rivadavia. Además, se pidió un plan detallado de los servicios y obras que tiene prevista la SCPL para el futuro de la región.

"No vamos a provocar ningún daño, ni nada, porque somos afiliados en la Cooperativa. Lo único que queremos es tener las cuentas claras. Vamos a esperar hasta los primeros días de agosto para saber cómo seguiremos”, aseguró.

"Hay reclamos de todos los barrios por las pérdidas de cloacas, por bajas de tensiones y falta de agua o baja presión. Nosotros decimos que si van a hacer un aumento para tener más gente, que lo hagan pero que le solucionen los conflictos a los vecinos. También criticamos la poca asistencia de la gente de Medio Ambiente que nunca se hace cargo de los reclamos que tenemos en distintas partes de Comodoro”, añadió.





"NO PODEMOS PAGAR"





En la puerta de la SCPL, las firmas se multiplicaban a medida que los usuarios salían asombrados por el valor de las tarifas de los meses de julio y agosto. Una de ellas fue Elena, vecina del barrio Los Tres Pinos, quien detalló que su consumo activo es de 148 wats y debe pagar alrededor de 1.000 pesos.

“Yo no estoy nunca en mi casa. Me la paso trabajando. Salgo de mi casa a las 7 y vuelvo a las 21 para poder mantener mis cosas. Vivo en la calle y lo único que gasto es la lámpara de la cocina cuando vuelvo a comer y descansar. No es justo que nos tomen de rehenes”, lamentó.

La habitante de Los Tres Pinos también reclamó por una pérdida de agua que abarca desde Los Tres Pinos hasta el San Cayetano generando diferentes complicaciones para las viviendas del sector. "En mi casa se están levantando las cerámicas y nos cansamos de hacer reclamos pero nunca hemos tenido respuesta. No son capaces de darte una solución, pero sí para cobrar”, criticó.