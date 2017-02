El Patagónico | País/Mundo - 01 febrero 2017 Yasky llamó al gremialismo a "sacarse la modorra" y convocó a paro general "Esperamos que en el futuro podamos avanzar con una CTA unificada y una CGT unificada en lo que tendría que ser una suerte de mesa de unidad sindical. Eso sería lo ideal: poder tener una expresión unificada de todos los sectores", resaltó.

El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, afirmó que en febrero "el tema del paro general va a estar en la agenda" de las centrales obreras, ya que le pidió al gremialismo "sacarse la modorra y despertarse de la siesta".

Al mismo tiempo, ratificó la idea de unificar su organización con la que conduce Pablo Micheli en 2018.

"Febrero va a ser un mes en el que el tema del paro general va a estar en la agenda de la CTA y de la CGT", sostuvo el dirigente sindical.

En diálogo con Radio Belgrano, el referente gremial manifestó su intención de que junto a la Confederación General del Trabajo (CGT) se conforme "una suerte de mesa de unidad sindical" para "sacarse la modorra y despertarse de la siesta".

"Esperamos que en el futuro podamos avanzar con una CTA unificada y una CGT unificada en lo que tendría que ser una suerte de mesa de unidad sindical. Eso sería lo ideal, poder tener una expresión unificada de todos los sectores, porque hace falta que el movimiento sindical se saque la modorra, se despierte de esta siesta, porque la política del Gobierno significa cada vez más despidos y menos salario", resaltó.

En ese sentido, insistió en que "hay que tratar de tener una expresión común a través de un paro general".

Respecto a la situación de las dos facciones de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Yasky indicó que está "trabajando" con el titular de la CTA Autónoma para lograr la unificación.

"El año pasado empezamos coincidiendo en la unidad en la acción, compartiendo acciones, casi todo el año estuvimos juntos en las movilizaciones y marchas que se hicieron. Este año vamos a dar un paso más que empieza el 9 de febrero y vamos a establecer ámbitos comunes de debate y resolución. Ese día se reúnen los secretarios generales de todo el país, las dos CTA juntas para resolver el tema de las paritarias, para reclamar que no tengan un techo, y otros temas como la ART", precisó.

Y agregó: "La idea es llegar el año que viene cuando se terminen mi mandato y el de Pablo a elegir una nueva conducción unificada".

En ese sentido, aclaró que "en principio no" serían candidatos ninguno de los dos y afirmó que tendrán que analizar "qué formula permite garantizar que esa unidad pueda tener una expresión lo más sólida para arrancar, porque ese va a ser el período en el que se va a poner a prueba todo lo que se haya construido en este año de trabajo en común".

"La idea es conformar una conducción que pueda ser o no provisoria, lo más amplia y mixturada posible para garantizar que los tientos estén firmes", concluyó el secretario general de la CTA de los Trabajadores.

