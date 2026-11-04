29 jurisdicciones votaron contra la instalación de data centers

Municipios y ciudades de EE.UU. aprobaron el martes prohibiciones y moratorias que amenazan con frenar la expansión de la IA.

Durante años, las grandes tecnológicas construyeron sus centros de datos con pocos obstáculos: terrenos baratos, incentivos fiscales y promesas de empleo que neutralizaban las objeciones locales. Pero este martes 3 esa ecuación cambió.

Las elecciones de medio término en Estados Unidos dejaron en claro, según analistas e inversores, que el rechazo a los centros de datos de inteligencia artificial se convirtió en una fuerza electoral con consecuencias directas para una industria que mueve billones de dólares.

El golpe llegó en dos frentes simultáneos. Por un lado, Texas, Georgia, Ohio y Pensilvania eligieron gobernadores demócratas que hicieron del freno a esta infraestructura una promesa de campaña explícita.

Por otro, el Washington Post informó que votantes de al menos 29 jurisdicciones aprobaron prohibiciones o restricciones sobre centros de datos el martes, lo que el diario denominó un reflejo de la “repulsión pública generalizada” hacia estos proyectos.

El fenómeno tenía antecedentes concretos en 2026. Los votantes de 13 estados —Arkansas, California, Florida, Illinois, Kansas, Maine, Míchigan, Nevada, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Dakota del Norte, Ohio y Wisconsin— se pronunciaron sobre al menos 50 medidas locales relacionadas con centros de datos, según Ballotpedia.

De ellas, 41 se votaron el martes. En los seis casos resueltos antes de esa fecha —en Nuevo Hampshire, California, Míchigan y Wisconsin— la restricción ganó en todos, con márgenes de entre el 66% y el 90%.

TEXAS, OHIO Y EL RESTO

Gina Hinojosa se convirtió en la primera gobernadora demócrata de Texas en más de tres décadas al derrotar al republicano Greg Abbott.

Durante su campaña, Hinojosa pidió una moratoria inmediata sobre la construcción de centros de datos, a los que acusó de “elevar las tarifas de servicios públicos y agotar el agua”. Prometió detener las aprobaciones hasta “una sesión legislativa que priorice a los tejanos”.

Texas concentra casi el 30% de la capacidad de centros de datos prevista para entrar en operación en 2028, la mayor participación de cualquier estado, según la firma de investigación SemiAnalysis, que advirtió que la victoria de Hinojosa representa “un enfoque claramente más bajista” para la industria y que “la pregunta ahora es cuánto tiempo durará la pausa”.

En Ohio, la demócrata Amy Acton derrotó al empresario multimillonario Vivek Ramaswamy para convertirse en la próxima gobernadora, cambiando de partido un cargo que hasta entonces era republicano.

Acton propuso una moratoria condicional que obliga a los desarrolladores a cumplir una serie de requisitos antes de obtener permisos de construcción. Según Fortune, el estado concentró la mayor resistencia municipal del país: al menos 14 localidades aprobaron prohibiciones u otras restricciones el martes. Diez de ellas —Hubbard, Sunbury, Pataskala, Urbana, Defiance, Upper Sandusky, Piqua, Granville, Conneaut y Trenton— votaron prohibiciones directas sobre nuevas instalaciones.

En Wilmington, además, los votantes rechazaron cuatro rezonificaciones que habrían permitido la construcción de un campus de centros de datos. Empresas como Meta y Amazon Web Services tienen planificadas inversiones de USD 1.000 millones y USD 2.000 millones respectivamente en ese estado.

En Georgia, Keisha Lance Bottoms se convirtió en la primera mujer negra elegida gobernadora del estado, arrebatando a los republicanos el control del ejecutivo estatal tras más de dos décadas.

Bottoms también llamó durante su campaña a frenar la construcción de nuevos centros de datos en Georgia, tercer estado del país en desarrollo de esta infraestructura según la firma Jefferies.

En Pensilvania, el gobernador demócrata Josh Shapiro fue reelecto. Aunque su victoria era esperada y no implica un cambio inmediato de política, Shapiro endureció su postura contra proyectos especulativos y aquellos que enfrentan rechazo local, según Bloomberg.