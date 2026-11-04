Las elecciones de medio término de 2026 dejaron un fuerte avance demócrata en el Congreso, pero también una serie de resultados inéditos: el primer senador musulmán, gobernadores que rompieron barreras raciales y de género y cambios históricos en estados tradicionalmente republicanos.

Del primer senador musulmán a una gobernadora indígena: elecciones que hicieron historia

Las elecciones legislativas de Estados Unidos de 2026 no solo modificaron el equilibrio político en Washington. La jornada también dejó una serie de primeras veces históricas que marcaron un avance en la representación de distintas comunidades dentro de la política estadounidense.

Los demócratas lograron recuperar el control de la Cámara de Representantes y del Senado, en una elección atravesada por el costo de vida, la política exterior y la evaluación de la gestión de Donald Trump.

Pero más allá de la disputa entre partidos, estos fueron algunos de los resultados que hicieron historia.

El primer senador musulmán de Estados Unidos

El demócrata Abdul El-Sayed ganó la elección al Senado por Michigan y se convirtió en el primer musulmán en ocupar una banca en la Cámara alta estadounidense.

El-Sayed, médico y exfuncionario de salud pública, derrotó al republicano Mike Rogers en uno de los estados más competitivos del país.

Texas cambió de color político

Uno de los resultados más resonantes ocurrió en Texas, donde los demócratas consiguieron triunfos históricos tanto en la gobernación como en el Senado.

Gina Hinojosa fue elegida gobernadora y se convirtió en la primera mujer latina en conducir Texas, además de devolver el cargo al Partido Demócrata después de más de tres décadas de gobiernos republicanos.

En paralelo, James Talarico ganó una banca en el Senado nacional, en otro resultado que simbolizó el cambio político registrado en uno de los principales bastiones republicanos.

California tendrá un gobernador latino

El demócrata Xavier Becerra fue elegido gobernador de California, convirtiéndose en el primer dirigente latino en llegar al cargo en generaciones.

Becerra, que ya había ocupado cargos nacionales y estatales, asumirá el gobierno de uno de los estados más poblados e influyentes del país.

Nuevo México eligió a la primera gobernadora indígena

Otra de las postales históricas llegó desde Nuevo México, donde Deb Haaland ganó la gobernación.

Haaland se convirtió en la primera mujer indígena elegida gobernadora de un estado en la historia de Estados Unidos. Antes ya había hecho historia al convertirse en la primera persona nativa americana en ocupar una secretaría del Gabinete federal.

Georgia y Florida también rompieron barreras

En Georgia, la demócrata Keisha Lance Bottoms fue elegida gobernadora y se convirtió en la primera mujer negra en conducir el estado.

Florida también registró un hecho inédito, aunque en este caso dentro del Partido Republicano: Byron Donalds ganó la gobernación y se convirtió en el primer gobernador negro de la historia del estado.

El primer senador abiertamente gay

En New Hampshire, el demócrata Chris Pappas ganó la elección al Senado y se convirtió en el primer hombre abiertamente gay elegido para integrar esa cámara.

Pappas derrotó al republicano John Sununu y mantuvo para los demócratas una banca clave en la pelea por el control del Senado.

Una elección que cambió el equilibrio de poder

Los resultados dejaron además una consecuencia política central: los demócratas pasarán a controlar ambas cámaras del Congreso durante los últimos dos años del mandato de Donald Trump.

Eso les permitirá bloquear parte de la agenda legislativa presidencial, tener mayor peso en las nominaciones y ejercer un control más fuerte sobre el Poder Ejecutivo.

Pero, además de ese cambio institucional, las elecciones de 2026 quedarán marcadas por la llegada de dirigentes que rompieron barreras históricas de representación en distintos estados y cargos del país.