Luego de estar años separado, “El Turbo” acepta el pedido de su hija de convivir nuevamente por 30 días con su ex esposa que se está recuperando de una larga internación. La nueva vida en familia podría reavivar los sentimientos de amor y la ilusión de estar juntos. Mientras resurgen los sentimientos encontrados entre ambos, y con la necesidad de contención emocional de fondo, la convivencia se convierte en un sube y baja emocional que los hará vacilar entre el amor y lo que llevó al fin de la pareja.

“El acierto mayor que me propuse como director fue estar consciente de que íbamos a hacer reír con las armas que nos permiten el tema y la comedia”, dice Suar. Añade que siempre pensó la producción como algo humorístico, pero cuando vio el film completo se percató de que permitía reflexionar: “Al final, es más para llorar que para reír”. En cuanto a esto, señala que, a diferencia de otras comedias que ha protagonizado, esta tiene un tono más emocional. “He trabajado con un terapeuta que me ha acompañado durante muchos años, dándome el asesoramiento para no equivocarme con temas delicados”, explica. “Sobre todo porque hay mucha estigmatización; hoy la psiquiatría moderna tiende a la externación”.

Los últimos trabajos de Suar han sido en las comedias “Me Casé con un Boludo”, dirigida por Juan Taratuto, “El Fútbol o Yo”, que protagonizó con Julieta Díaz en 2017, y “Corazón Loco” (2019), con Gabriela Toscano y Soledad Villamil, film que inicialmente iba a estrenarse en cines pero acabó siendo lanzado por Netflix. En cuanto a “30 Noches con Mi Ex”, se trata de una comedia refleja una tormenta perfecta llena de irreverencias, incidentes con los vecinos, arrebatos sexuales y un comportamiento público poco convencional, que los hará vivir una verdadera odisea, divertida, desopilante y con mucho amor. Esta sería la 13era. actuación de Suar en la pantalla grande tras haber trabajado a las órdenes de los realizadores Juan Taratuto, Marcos Carnevale, Jorge Nisco, Juan José Campanella, Diego Kaplan y Alberto Lecchi, entre otros.

Sobre su debut en la dirección, dice: “Quería ver qué película quería hacer. Podía no actuar y dirigirla, nunca pensé las dos cosas. O lo pensé y sentí que esta era la película para arrancar. Y la pandemia fue el empuje. Me dije que era ahora o nunca, a ver si en la próxima pandemia no me contaban entre nosotros. Estoy tranquilo, porque he hecho películas que pueden gustar más o menos, parecidas a otras puede ser, con un tono similar. Esta la veo parecida y distinta, yo la veo así y soy bastante crítico. Esto te va a conmover, te va a hacer reír, trae un tema. Y sé que esta es de las buenas mías” Añade que había pensado en llevar la película a una plataforma: “Lo pensé, pero cuando la vi terminada en pantalla gigante en el cine y me senté ahí, escuché el sonido y dije, cine en el cine. La escena emocional social, se apaga la luz. A mí eso me sigue convocando”.

CINE COLISEO (11 al 17 de agosto):

20:15 Hs. 30 Noches con Mi Ex (2D)

22:30 Hs. 30 Noches con Mi Ex (2D)

Título original: 30 Noches con Mi Ex

Género: Comedia

Origen: Argentina

Año: 2022

Formato: 2D

Duración: 1 hora 35 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: Adrián Suar

Guión: Javier Gross sobre una idea de Adrián Suar

Producción: Juan Vera, Juan Pablo Galli, Christian Faillace

Música: Nicolás Sorin

Fotografía: Félix Monti

Montaje: Emiliano Fardaus

Protagonistas:

Adrián Suar, Pilar Gamboa, Rocío Hernández, Pichu Straneo, Elisa Carricajo, Campi; con la participación especial de Elvira Onetto y de Jorge Suárez