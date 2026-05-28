Scary movie: Terroríficamente incorrecta

Desde el miércoles 3 junio se verá, en función avant premiére a su estreno mundial, la nueva entrega de la saga de humor y terror creada por los hermanos Wayans, quienes recuperan el control de la misma.

Un par de décadas después de haber logrado escapar de un asesino enmascarado sospechosamente familiar, el Core Four están de vuelta en el punto de mira del asesino y ninguna película de terror está a salvo. Shorty, Ray, Cindy y Brenda se reúnen junto a favoritos que vuelven y nuevas caras frescas para acuchillar sin piedad reboots, remakes, requels, precuelas, secuelas, spin-offs, terror elevado, historias de origen, todo lo que tenga la palabra legacy en el título y cada capítulo final que, por supuesto, no es final. Nada es sagrado. Ningún tópico sobrevive. Se cruzan todas las líneas. Los Wayans están de vuelta para cancelar la cultura de cancelación.

Hace 24 años, el mundo de las spoof movies -las parodias de toda la vida- se encontró con un nuevo referente que, tras las geniales mofas al cine policiaco protagonizadas por Leslie Nielsen en “La Pistola Desnuda”, puso en su punto de mira al cine de terror: la celebrada y desternillante “Scary Movie”. Cinco largometrajes y casi 900 millones de dólares recaudados en todo el mundo después, la franquicia vuelve a la gran pantalla con una entrega realizada por los padres de la criatura original. “No podríamos estar más emocionados de formar parte de la nueva Scary Movie y de trabajar juntos de nuevo”, han declaradolos Wayans. “Esta es una franquicia que creamos hace más de veinte años. Recordamos a la gente riéndose a carcajadas en las salas y esperamos que vuelva a suceder”.

La franquicia fue de hecho originalmente desarrollada por Marlon Wayans y Shawn Wayans, además de por su hermano Keenen Ivory Wayans, quien escribió y dirigió los dos primeros films de la saga. “Estamos encantados de reunir a “Scary Movie” con los brillantes creadores detrás de la querida franquicia”, anunciaba el presidente de Miramax, Jonathan Glickman. “El momento es perfecto para llevar de nuevo la saga a la gran pantalla y tenemos la suerte de contar con la visión cómica única de Keenen, Marlon y Shawn para llevarla al público de todo el mundo”.

Además, la película ha sido dirigida por Michael Tiddes, colaborador de los Wayans en cintas como “A Haunted House”, “Naked” y “Sextuplets”. Con este reencuentro de talentos, los creadores originales buscan recuperar la esencia satírica que convirtió a la franquicia en una de las más taquilleras de su género. Habían quedado al margen desde el tercer film, cuando Miramax decidió continuar con los hermanos Zucker. El reencuentro de los tres tras casi dos décadas es considerado por los propios creadores como una “doble reunión”, ya que no solo vuelven a trabajar juntos, sino que lo hacen con un título que ellos mismos ayudaron a fundar.

Género: Comedia, terror

Origen: EE.UU.

Título original: Scary Movie

Año: 2026

Formato: 2D

Duración: 1 hora, 35 Min. Calificación: R-17

Ficha Técnica:

Dirección: Michael Tiddes

Guión: Rick Alvarez, Keenen Ivory Wayans, Marlon Wayans, Shawn Wayans

Producción: Rick Alvarez, Neal H. Moritz, Keenen Ivory Wayans, Marlon Wayans, Shawn Wayans

Música: Haim Mazar Fotografía: Terry Stacey

Montaje: Jonathan Schwartz

Reparto:

Marlon Wayans (Shorty Meeks), Shawn Wayans (Ray Wilkins), Anna Faris (Cindy Campbell), Regina Hall (Brenda), Cameron Scott Roberts (Jack), Cheri Oteri (Gail Hailstorm), Chris Elliott (Hanson), Dave Sheridan (Doofy Gilmore), Lochlyn Munro (Greg Phillippe), Olivia Rose Keegan (Sara) Jon Abrahams (Bobby Prinze), Kenan Thompson (Michael Jackson)