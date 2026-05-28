Desde el jueves 28 de mayo se exhibe el film de terror del director Curry Barker, aclamado en el Festival de Sitges 2025, donde obtuvo el Premio Especial del Jurado, el Gran Premio del Público y el Carnet Jove a Mejor Largometraje.

Bear es un hombre que, atrapado en la obsesión por su amor platónico, incapaz de aceptar la distancia entre deseo y realidad, recurre a antiguos rituales en busca de un vínculo imposible. Su anhelo romántico, tan intenso como desesperado, despierta fuerzas ocultas que responden a su llamado, pero no con el amor que él soñaba, sino con un hechizo siniestro que no tarda en distorsionar la frontera entre la pasión y la condena. A medida que la magia se adueña de su vida, descubre que el precio de forzar al destino puede ser mucho más oscuro que la soledad que tanto temía.

“Con “Obsesión”, quería contar una historia sobre lo lejos que puede llegar la fijación de una persona por otra”, dice Barker. “¿En qué punto el amor deja de ser amor? Y, más allá de eso, ¿qué significa exactamente la palabra amor›? La película comienza mostrándonos a Bear, un hombre desolado por la súbita muerte de su gato. Deseando desesperadamente aferrarse a algo, decide que esa misma noche le confesará sus sentimientos a la chica de la que vive enamorado hace tiempo: Nikki. Pero cuando no logra reunir el coraje necesario y se acobarda, todo cambia, porque Nikki comienza a comportarse de un modo extraño y, de pronto, es ella la que parece sentir una drástica atracción hacia él. Lo que comienza como un deseo hecho realidad se transforma rápidamente en algo mucho más oscuro e inquietante”.

“Quería contar una historia que todos hemos visto”, añade. “Una historia sobre un deseo, y desarrollarla en el mundo real para darle la vuelta y convertirla en algo nuevo. Me gusta poner a gente ordinaria en situaciones extraordinarias, pero otro factor igualmente determinante es que todos los personajes reaccionen de una forma natural y creíble. Con Bear, me propuse crear un protagonista que no se limita a ser ‘un buen tipo’. Tiene sus cosas malas, sus facetas grises, es capaz de mostrar su lado vulnerable y su lado cruel. No quería determinar cómo debía sentirse el público ni señalar lo que está mal o bien. Mi objetivo era más bien presentar la historia con honestidad y dejar que el público lidie con ello como pueda. Quiero que los espectadores se vayan del cine debatiendo, hablando sobre cómo se han sentido, qué hubiesen hecho ellos y si lo que han visto en pantalla era para ellos amor u obsesión”.

Barker acaparó protagonismo por primera vez con su dúo cómico acompañado por una de las estrellas de “Obsesión”, Cooper Tomlinson. Con “That’s a Bad Idea”, la pareja amasó un gran seguimiento de un público muy fiel que no se perdía los sketches que iban publicando en YouTube. Su corto “The Chair” acumuló más de nueve millones de visualizaciones. Luego llegó “Milk & Serial”, una película de terror dirigida y protagonizada por Barker, en la que también actuaba Tomlinson y que se convirtió en una auténtica sensación viral. La película causó buena impresión en Hollywood lo que, a su vez, ayudó a Barker a hacer despegar su primer largometraje para los cines: “Obsesión”.

CINE TEATRO ESPAÑOL (jue 28, sáb 30 de mayo, lun 01 y mie 03 de junio):

22:00 Hs. OBSESSION (2D doblada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (vie 29, dom 31 de mayo y mar 02 de junio):

22:00 Hs. OBSESSION (2D subtitulada)

Género: Terror

Origen: Estados Unidos

Título original: Obsession

Año: 2026

Formato: 2D

Duración: 1 hora 50 Min. Calificación: R-17

Ficha Técnica:

Guión, dirección y montaje: Curry Barker

Producción: James Harris, Haley Nicole Johnson, Christian Mercuri, Roman Viaris

Música: Rock Burwell

Fotografía: Taylor Clemons

Reparto:

Michael Johnston (Baron “Bear” Bailey), Inde Navarrette (Nikki Freeman), Cooper Tomlinson (Ian), Megan Lawless (Sarah Harper), Andy Richter (Carter Harper), Haley Fitzgerald (Viola), Darin Toonder (Harry), Curry Barker (voz en el teléfono)