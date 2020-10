89 personas se testearon en el Centro Cultural de Rada Tilly

Este miércoles se puso en marcha el programa Detectar en Rada Tilly. El Centro Cultural de la localidad fue el espacio público elegido para que los vecinos pudieran someterse a los testeos que permitirán aislar en forma preventiva a quienes puedan portar el virus. Hasta ahora en esa localidad se produjeron 394 casos, de los cuales 56 permanecen activos.

La convocatoria contó con la participación de 89 vecinos. Así lo informó María Eugenia Medina, secretaria de Desarrollo Social de Rada Tilly, en diálogo con El Patagónico.

El interés de la comunidad fue tal que antes de la apertura del espacio público comenzaron a llegar los vecinos para someterse a las preguntas de las autoridades sanitarias para saber si tenían que realizarse los exámenes.

Las tareas culminaron a las 15, por lo que los especialistas luego cruzaron datos para saber la cantidad de casos positivos que obtuvieron en el marco del plan Detectar.

“Estamos viendo los resultados. Fue muy buena la respuesta de la comunidad, que se hizo presente desde muy temprano para el desarrollo del plan Detectar”, aseveró Medina.

El programa nacional para prevenir contagios también implicó que se hiciera un trabajo de campo en tres barrios de Rada Tilly.

Por su parte, el secretario de Gobierno de la ciudad, Juan José Rivera, valoró la rapidez y profesionalismo de quienes implementan el plan Detectar en la región. “Yo durante el fin de semana estuve con varios síntomas (compatibles con coronavirus) y pregunté dónde estaba para poder acercarme. Me dijeron que estaba en Laprida por lo que fui hasta allí, hice la fila como todos y pude apreciar la velocidad y la calidad de trabajo de todos. En 15 minutos pude tener los resultados. Me pareció extremadamente ágil y me pareció muy profesional por parte de todos”, subrayó.

Las tareas continuarán este jueves de 9 a 11:30 en el Centro Cultural, pero no se llevará a cabo un trabajo de campo, por lo que se invita a todas las personas que tengan dos o más síntomas a someterse a los estudios correspondientes concurriendo por su cuenta al lugar público.