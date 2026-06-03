La movilización se realizará este viernes frente a la Escuela 83. Familiares y allegados buscarán visibilizar el estado de la investigación y reclamar por las decisiones que derivaron en la situación que terminó con la muerte del niño.

A dos meses de la muerte de Ángel, convocan a una nueva marcha por justicia

Familiares, allegados y vecinos volverán a movilizarse este viernes en Comodoro Rivadavia al cumplirse dos meses del crimen de Ángel López. La convocatoria está prevista para las 20:00 en las inmediaciones de la Escuela 83 bajo la consigna “A dos meses del asesinato de Ángel”.

La actividad tiene como objetivo mantener vigente el reclamo de justicia y expresar cuestionamientos hacia las intervenciones institucionales vinculadas con la situación de custodia del niño. A través de la convocatoria difundida en redes sociales, los organizadores también buscan acompañar el avance de la causa judicial y recordar a la víctima.

En los materiales de difusión de la marcha se menciona a cuatro personas vinculadas a organismos de niñez y del ámbito judicial, cuyo accionar es señalado por los familiares desde el inicio de la investigación. Según sostienen, esas decisiones permitieron que el menor quedara bajo el cuidado de quienes hoy permanecen detenidos por el crimen.

Además, durante el encuentro se expondrán otros casos ocurridos en la ciudad en los que se denuncian irregularidades judiciales relacionadas con la protección de menores y que, según los convocantes, derivaron en contextos de violencia extrema.

La causa registró novedades importantes a mediados de mayo durante una audiencia realizada en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia. A partir de los resultados de la autopsia y de estudios histopatológicos elaborados por la Junta Médica Forense de Chubut, la Justicia resolvió agravar las imputaciones contra los dos acusados.

De acuerdo con lo informado por la querella que representa a la familia de Ángel, la madre del niño quedó imputada por homicidio agravado por el vínculo y alevosía, mientras que su pareja enfrenta cargos por homicidio simple agravado por alevosía. Con esta calificación legal, ambos acusados afrontan una expectativa de pena de prisión perpetua.