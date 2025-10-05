En un partidazo en Kilómetro 5, Pacífico se llevó un triunfo sobre el final al derrotar a Ferro 4-3 en la primera final de la Región Patagónica de la Copa Federal Regional Amateur Femenina.

A Ferro se le escapó en el final y todo se definirá en Neuquén

Partidazo en La Nueva Salitrera de Kilómetro 5. La primera final de la Región Patagónica de la Copa Federal Regional Amateur Femenina, quedó para Pacífico de Neuquén, que se impuso 4-3 ante Ferrocarril del Estado de Comodoro Rivadavia. El partido estuvo a la altura de la circunstancia y recién se resolvió en el último suspiro.

La visita entró activa, impuso condiciones y pegó al inicio a través de Manuela Alemán después de un córner desde la derecha. Ferro no hacía pie y recibió otro revés a los 17’ cuando la potente delantera Marianela González anotó el segundo para las “Decanas”.

Con el 0-2 en contra, “La Maquinita” descontó a los 21’ con un golazo de Ornella Rivas, quien la clavó al ángulo con un derechazo y empezó a cambiar el aire para las comodorenses. Ese envión lo aprovechó Tatiana Colisnechenco, quien se avivó y sorprendió a la arquera en un tiro libre y marcó el empate con el que se fueron al entretiempo.

La segunda mitad transitaba tranquila, la visita tenía un leve dominio pero no llevaba peligro en el área rival. Hasta que a los 17’ apareció nuevamente González, quien concretó por el medio del área luego de un envío desde la izquierda y puso el 3-2 para las neuquinas.

El ocaso del encuentro fue electrizante. A los 46’ a Colisnechenco le quedó un tiro libre en tres cuartos y le puso veneno al balón, porque Fuentes dio rebote y Azul Caamaño la empujó para gritar la igualdad.

Parecía quedar todo nivelado, pero la recién ingresada Emma Condorelli se escapó en soledad y definió por el costado de Gaitán, quien no la alcanzó a desviar por completo y Pacífico festejó el triunfo.

Síntesis

Ferro 3 / Pacífico 4

Ferro: Paula Gaitán; Nahiara Mera, Abi Silva, Tatiana Colisnechenco, Romina Álvarez; Daniela Soto, Morena Jiménez, Azul Caamaño; Ailén Joursín, Brenda Raín y Ornella Rivas. DT: Juan José Alvino.

Pacífico: Micaela Fuentes; Delfina Ovalle, Cecilia Acosta, Brenda Venegas, Manuela Alemán; Jazmín Pérez, Martina Monsalve, Lucía Soto, Alexia Baigorria Páez; María Isolabella y Marianela González. DT: Rodrigo Canales.

La Figura: Marianela González (P).

Goles PT: 3’ Manuela Alemán (P), 17’ Marianela González (P), 21’ Ornella Rivas (F) y Tatiana Colisnechenco (F).

Goles ST: 17’ Marianela González (P), 46’ Azul Caamaño (F) y 49’ Emma Condorelli (P).

Incidencias: No hubo.

Cambios: Ferro: ingresaron Lola Toledo y Maira Gaitán. Pacífico: ingresaron Juanita Pedrero, Ambar Taranilla y Emma Condorelli.

Arbitros: Jonatan Galleguillo, Sergio Galleguillo y Julio Arroyo (Caleta Olivia).

Cancha: La Nueva Salitrera (Ferro).