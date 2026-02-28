La interrupción del servicio será este sábado 28 desde las 18 y se extenderá por 24 horas. Es para normalizar los niveles en Puesto La Mata.

A las 18 cortan el agua en el centro y en zona sur

El Departamento de Saneamiento de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este sábado 28 de febrero, a partir de las 18 horas y por un lapso de 24 horas, se interrumpirá el suministro de agua potable en las zonas Sur y Central de la ciudad.

La medida tiene como objetivo recuperar las reservas del sistema en Puesto La Mata, afectadas por el incremento en la demanda durante la temporada de verano.

Desde la institución recordaron una vez más que el Sistema Acueductos mantiene el mismo caudal de producción a lo largo del año, salvo situaciones extraordinarias como turbiedad en el lago o averías técnicas. Sin embargo, el consumo domiciliario sí presenta variaciones estacionales.

En verano, el uso del recurso aumenta considerablemente y puede superar la capacidad operativa del sistema, lo que obliga a implementar cortes programados para equilibrar los niveles de reserva. En cambio, durante el invierno, la menor demanda permite sostener el suministro de manera normal.

Las autoridades reiteraron el pedido a la comunidad de realizar un uso responsable del agua, especialmente en los meses de mayor consumo, para contribuir a la estabilidad del servicio.