A Milei se le cruzaron los jardines cuando acusó a Bullrich 

“Lo bueno que me haya hecho una denuncia es que va a tener que ir a explicar ante la Justicia en la década del ‘70, ella está señalada en dos actos terroristas, uno en el ‘76 y otro en el ‘77. En uno puso medio kilo de trotyl en el jardín del ex intendente de facto de San Isidro y eso afectó a una criatura y a una mujer. Ahí se me mezcló y dije ‘jardin de infantes’, pero el hecho existió”, afirmó Javier Milei este lunes en Radio Mitre.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, denunció penalmente al postulante de La Libertad Avanza por calumnias e injurias y por intimidación pública e incitación al odio.

Además, solicitó que se citara a declarar a la diputada Victoria Villarruel bajo su título de presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Victimas (CELTYV). Lo hizo bajo el patrocinio de los abogados Juan Marcelo Curi y Lucas Incicco.

Se trata de dos delitos diferentes por las declaraciones del libertario en un programa de televisión del lunes. Destacó que “Bullrich puso una bomba en un jardín de infantes” y la definió como “montonera y tira bombas”.

Desde el equipo de la exministra acusan a Milei de que “a sabiendas de la falsedad de sus afirmaciones, vinculó a Patricia Bullrich en forma explícita a la comisión de delitos concretos graves y la caracterizó falsamente como “terrorista”.