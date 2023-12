"¿A qué te referís?": el vocero y algún beneficio para los trabajadores

El vocero presidencial fue consultado sobre el paquete de medidas económicas que anunció el ministro Luis Caputo en las que no se incluyeron anuncios en pos de los trabajadores y trabajadoras.

El paquete de medidas económicas anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, contiene un fuerte énfasis en el recorte fiscal que incluye desde la quita de subsidios hasta la suspensión de la pauta oficial en los medios de comunicación, junto con la advertencia de una suba de precios.

En este marco, este miércoles, el vocero presidencial del gobierno de Javier Milei, Manuel Adorni, respondió a las dudas que plantearon los periodistas pero no supo explicar si estas definiciones económicas irán acompañadas por alguna medida complementaria para mejorar el poder adquisitivo de las y los trabajadores.

Durante la conferencia de prensa de hoy, el vocero presidencial fue consultado sobre si existirá alguna medida complementaria para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores ya que “las medidas anunciadas por Caputo van a tener un impacto en los ingresos”.

Ante esto, el funcionario dijo "no entender" a qué se refería y no dio ninguna especificación respecto a la consulta. Solo atinó a explicar qué significa el cambio del esquema de quita de subsidios. "No sé específicamente a qué te referís con el tema de que van a impactar en los ingresos", contestó Adorni.

“Va a haber un cambio de esquema para dejar de subsidiar la oferta y empezará a atender la demanda, que es fundamental y es lo que nos va a permitir cortar con la inequidad entre el AMBA y el interior del país por la diferencia de valores de las tarifas de transporte que hay a lo largo y ancho del país como las demás distorsiones de precios que hay en la Argentina”, respondió Adorni.

El vocero solo se refirió a la pregunta del periodista para remarcar que “el paquete de medidas resulta el telón de lo que viene”. Y cerró: “No les doy precisión porque imaginan que cuando hablamos de reformas estructurales, conociendo lo que el presidente Milei viene diciendo, imaginarán que son realmente profundas y va a ser el puntapié inicial de una Argentina muy diferente a la que conocemos”.

Previamente, Adorni adelantó que la quita de los subsidios al transporte y los servicios públicos, luz, gas y agua, comenzará a regir el 1° de enero. Explicó que este esquema de quita “va a tener un detalle adicional que se dará próximamente” y será “en los subsidios al transporte y la energía, la luz, el agua y el gas”.

Según el vocero presidencial, la reducción de subsidios generará una “mejora en los ingresos fiscales" y especificó que "terminará el año en torno a 2,1 puntos del producto. Esta mejora en el 0,7% deja un tramo a resolver".