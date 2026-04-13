Abigeato: incautan carne bovina en Piedra Buena

Policías de la División Operaciones Rurales de Piedra Buena llevó adelante un procedimiento en el marco de tareas preventivas orientadas a la detección de delitos rurales.

El operativo se desarrolló el domingo 12 de abril, en horarios diurnos y nocturnos, sobre las rutas provinciales Nº 288 y Nº 17, donde se realizaron controles vehiculares y patrullajes preventivos.

En este contexto, según se indica el informe oficial, durante un recorrido sobre la ruta 288, en dirección a Gobernador Gregores, los efectivos detectaron un vehículo detenido sobre la banquina.

Al proceder a su identificación y control, se constató que transportaba una importante cantidad de carne.

Ante la imposibilidad de acreditar la procedencia y propiedad de los productos cárnicos, se dispuso el traslado del rodado y de su conductor a la dependencia policial, donde se continuaron las actuaciones de rigor.

Como resultado del procedimiento, se procedió al secuestro de dos reses bovinas, el vehículo en cuestión y otros elementos de interés para la causa, quedando una persona mayor de edad aprehendida a disposición de la justicia.

Interviene el Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Criminal, Correccional y Penal Juvenil con asiento en Puerto Santa Cruz, continuándose con las diligencias investigativas a fin de establecer la procedencia de los elementos incautados.

Se contó con la colaboración de la Comisaría Segunda local para el resguardo del detenido y los elementos secuestrados.