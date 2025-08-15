Abren inscripción para clubes digitales de Fundación YPF

Se trata de una capacitación para que jóvenes de entre 12 y 18 años adquieran habilidades tecnológicas a través del diseño de una página web.

En Comodoro Rivadavia la propuesta de Fundación YPF se lleva adelante en alianza con el Municipio, a través de la Secretaría de Cultura y el Programa de Cultura Digital y Alfabetización Mediática, fortaleciendo el compromiso local con la formación tecnológica y crítica de las juventudes.

Desde la secretaría de Cultura, Liliana Peralta remarcó que “los clubes digitales tienen como objetivo despertar vocaciones tempranas por la tecnología, a través del desarrollo de habilidades digitales y la creación de proyectos tecnológicos con impacto social y ambiental”.

La funcionaria destacó que “es fundamental el trabajo mancomunado entre el sector público y privado para proyectar y construir herramientas y recursos para la educación”. La propuesta que se dará durante 3 meses gira en torno a una capacitación para jóvenes, de entre 12 y 18 años, con el objetivo de adquirir habilidades tecnológicas a través del diseño de una página web.

Los clubes son libres, gratuitos y 100% online y estarán disponibles también para las localidades de La Plata, Berisso, Ensenada, Rincón de los Sauces, Neuquén Capital, Plaza Huincul, Cutral Có, Añelo, Sierra Grande, Luján de Cuyo, Malargüe, Caleta Olivia y Río Grande.

HABILIDADES A TRAVES DE DISEÑO WEB

Clubes digitales consta de 12 encuentros virtuales en los que los participantes desarrollarán competencias de pensamiento computacional, design thinking, diseño de producto y desarrollo Web; además de aprender a trabajar en equipo, tener iniciativa y tomar decisiones.

Se cursará todos los sábados de 10 a 13, durante 3 meses, en los que serán acompañados por docentes. Los cupos son limitados y los interesados pueden inscribirse hasta el 18 de agosto inclusive, ingresando a Lab.fundacionypf.org/formacion-digital/clubes

Cabe destacar que Fundación YPF incorporó contenidos asincrónicos destinados a que los estudiantes adquieran habilidades y herramientas de comunicación efectiva y escucha activa, claves para comunicar los proyectos realizados. Los mismos fueron desarrollados en el marco de una alianza estratégica con Fundación Ideas que Transforman y en articulación con la iniciativa Oportunidades Únicas.

Para más información en la página web: lab.fundacionypf.org/formacion-digital/clubes o en las redes del Programa de Cultura Digital, en instagram @culturadigitalmcr y en Facebook cultura digital mcr