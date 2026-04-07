Abuso sexual: la Cámara otorgó probation con restricciones y tratamiento obligatorio

La Cámara Penal hizo lugar a la suspensión de juicio a prueba por un plazo de un año y seis meses. La medida incluye reglas de conducta y reparación económica.

La Cámara en lo Penal de Comodoro Rivadavia resolvió hacer lugar a una impugnación presentada por la defensa en una causa por abuso sexual simple, y concedió la suspensión de juicio a prueba (probation) a J. C. G. por el plazo de un año y seis meses.

La decisión se tomó tras una audiencia realizada a principios de marzo, en la que tanto la defensa como la representante del Ministerio Público Fiscal y la Asesoría de Menores coincidieron en solicitar la aplicación de esta medida alternativa al juicio oral.

De esta manera, el imputado deberá cumplir una serie de condiciones durante el tiempo establecido, además de abonar una suma de dinero en concepto de reparación del daño causado.

Reglas de conducta y medidas de protección

Entre las medidas impuestas, se destacan:

Prohibición de cometer nuevos delitos

Fijar domicilio y mantenerlo actualizado

Presentaciones trimestrales ante la Agencia de Supervisión

Prohibición de acercamiento y contacto con la víctima, su hermana y su madre

Realización de un tratamiento psicológico (previa evaluación profesional)

Participación obligatoria en un curso sobre violencia de género

El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones implicará la revocación del beneficio y la continuidad del proceso judicial.

Asimismo, la supervisión de la probation quedará a cargo del Juzgado de Ejecución Penal.

Intervinientes en la causa

La Cámara estuvo integrada por las juezas Cecilia Codina, Mónica García y el juez Martín Montenovo. Por el Ministerio Público Fiscal intervino la funcionaria Antonella Szymankiewicz, mientras que la víctima contó con la coasistencia del Asesor de Menores Maximiliano Natera. La defensa fue ejercida por la abogada Juliana Fuentes, de la Defensa Pública.

Desde el Ministerio Público Fiscal se recordó que, en este tipo de causas, la identificación de las personas imputadas mediante iniciales responde a la necesidad de proteger la identidad de la víctima, especialmente en casos de abuso sexual intrafamiliar.

Esta práctica busca evitar la revictimización, resguardar la intimidad de la persona afectada y garantizar un abordaje respetuoso en el tratamiento de la información.

Dónde acudir en caso de violencia sexual

Ante situaciones de abuso o violencia sexual, se recuerda que se puede acudir a las siguientes dependencias:

Zona Norte: Km. 5, Av. Ricardo Gutiérrez 775 – Tel. (0297) 455-0511

Zona Sur: Eustaquio Molina 2900 – Tel. (0297) 621-2386

Anexo Zona Sur: Seccional Séptima (Huergo y Pieragnoli) – Tel. (0297) 452-7453