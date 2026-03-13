Aceptó pasar 7 años y 4 meses en prisión

A través de un juicio abreviado en el que aceptó su culpabilidad, a cambio de una pena menor a la que se exponía en un juicio convencional, Jorge Lanizante recibió 7 años y 4 meses de prisión de cumplimiento efectivo, por el asalto a una fábrica de hielo y otros tres delitos.

En los juzgados penales de Comodoro Rivadavia se realizó la audiencia de presentación de un juicio abreviado, en relación a cuatro delitos contra la propiedad. Allí, el imputado Jorge Lanizante, asesorado por su defensor, reconoció voluntariamente su participación y autoría en los hechos incluidos en el acuerdo.

En ese marco, el acusado aceptó la pena de 7 años y 4 meses de prisión de cumplimiento efectivo, sanción que fue considerada por las partes como adecuada y proporcional teniendo en cuenta las características de los delitos, la naturaleza de la acción, los medios empleados para cometerlos, la extensión del daño causado y los antecedentes penales del imputado.

El acuerdo incluyó cuatro hechos contra la propiedad: tres casos de robo simple y un hecho de robo triplemente agravado, por haber sido cometido en poblado y en banda, con el uso de arma y con arma cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada, en los que Lanizante intervino en calidad de coautor.

EL ASALTO A HIELO KUUII

Uno de los episodios incluidos en el acuerdo ocurrió el 23 de abril de 2025, cuando -de acuerdo con la acusación fiscal- Lanizante junto a otros tres hombres, ingresó al local comercial “Hielo Kuuii”, mientras en el lugar se encontraban empleados y clientes.

Según la fiscalía, los involucrados ingresaron portando armas y una picana eléctrica. En ese contexto, Lanizante habría intimidado a las personas presentes utilizando una pistola de calor, amenazándolos con expresiones como: “quédense quietos o los mato, o los quemo”.

Otro de los participantes habría exigido las llaves de un departamento mientras blandía una picana eléctrica, logrando sustraer diversos elementos de valor y dinero en efectivo.

Tras concretar el robo, los cuatro implicados se dieron a la fuga a bordo de una Ford Ranger, que posteriormente fue hallada abandonada en el barrio Jorge Newbery.

La fiscalía calificó la conducta de Lanizante como “robo triplemente agravado: por ser cometido en poblado y en banda, con el uso de arma y con arma cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada”, atribuyéndole la participación en calidad de coautor.

El acuerdo abreviado fue homologado por el juez penal Jorge Odorisio. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal general Andrea Rubio, acompañada por el funcionario Maximiliano Morsucci; en tanto que la defensa de Lanizante fue ejercida por el defensor público Gustavo Oyarzun.