Actitud Pandora: un espacio cultural que apuesta por la identidad teatral patagónica

Actitud Pandora es más que un espacio cultural. Es un sueño hecho realidad, una forma de vida, una apuesta por la cultura independiente y under en la ciudad petrolera. En 2017, lo que era un depósito de vestuario se transformó en un vibrante centro de producción fotográfica. Un año después, este espacio alternativo se reinventó una vez más, albergando una obra de teatro que ofrecía una experiencia más intimista.

En 2019, el lugar se consolidó como un epicentro cultural con el lanzamiento del ciclo “Íntimo Teatro”, que prometía nuevas obras cada mes. Hoy en día, este espacio se distingue por ser la única sala en la ciudad que presenta una programación mensual de obras de teatro locales e internacionales.

Pero eso no es todo. Este lugar se ha convertido en un semillero de proyectos teatrales, proporcionando espacios de capacitación y recursos para su desarrollo. Los propietarios, Alfaro Valente y Gonzalo Nicolás Dato, no solo administran el espacio, sino que también participan activamente en diversos proyectos. Su compromiso con la comunidad teatral ha ayudado a cimentar la reputación del espacio como un faro de creatividad y colaboración.

Valente es nativo de Comodoro Rivadavia, coordina el área de vestuario de Actitud Pandora, diseñando para producciones teatrales y audiovisuales a nivel local, regional y nacional. Además, es protagonista de la obra ‘La Bendición’, que fue seleccionada en 2022 para representar a la provincia de Chubut a nivel nacional, obteniendo mención por Actuación Masculina y Vestuario. Anteriormente, Valente trabajó durante 10 años en Buenos Aires como vestuarista en cine y publicidad para productoras como Landia y La doble A.

imagen.png

Por otro lado, Dato, oriundo de Buenos Aires, se ha establecido en Comodoro Rivadavia desde 2012. Al igual que Valente, Dato es un gestor cultural en Actitud Pandora, donde se desempeña como actor y productor. En 2022, estrenó su primera obra, ‘Black Flamingo’, una reivindicación del café concert y el arte transformista que participó en la Fiesta Provincial del Teatro 2023. Dato estudió Teatro en la Escuela Nacional de Danzas N°1 Prof. Nelly Ramicone en Buenos Aires y en 2014, recibió la mención ‘Actuación Masculina’ por la obra ‘La Nona’ de Roberto Tito Cossa. Actualmente, Dato también participa en ‘La Bendición’, la obra seleccionada en 2022 para representar a la provincia de Chubut a nivel nacional.

imagen.png

“Cuando llegamos de Buenos Aires fuimos primero al barrio Saavedra donde vive mi mamá (madre de Alfaro Valente) y ahí teníamos todo el vestuario, la casa llena de ropa y nuestras cosas y cuando se liberó el alquiler de este espacio (Viamonte 974), decidimos traer todo acá donde en ese momento solo hacíamos sesiones de fotos, trabajábamos con una fotógrafa y hacíamos sesiones de fotos y utilizábamos el vestuario que tenemos acá”, cuenta Alfaro a El Patagónico.

El espacio también funciona como sala de teatro, con capacidad para 35 personas, donde se presentan obras todas las semanas, en el marco del ciclo Íntimo Teatro. El ciclo busca ampliar la escena teatral local, ofreciendo producciones propias y de otros artistas, con temáticas diversas y actuales.

Embed - Gonzalo Nicolás Dato on Instagram: "Lady Pegasus siempre dándolo todo Fotos @luobreque.fotos" View this post on Instagram A post shared by Gonzalo Nicolás Dato (@gonpegasus)

“En 2017 iba a venir una obra a la ciudad y nos preguntan si podían presentarla en este espacio, era una obra que no tenía muchos requerimientos técnicos así que armamos algo para 35 personas y la gente quedó maravillada, entonces en 2018 el espacio comenzó a ser pensado no solo para dar clases de actuación, pilates o tango, si no para presentar obras, surgió todo así de la improvisación y comenzamos a pensarlo como un lugar en el que se podían presentar obras, escribirlas y comenzar a armar un circuito en la ciudad”, explica Gonzalo.

imagen.png

Otra de las actividades que se realizan en Actitud Pandora es el taller de teatro, dirigido a principiantes y avanzados, que tiene como objetivo brindar herramientas para el desarrollo de la expresión, la creatividad y la confianza. El taller está a cargo de los creadores del proyecto, que comparten su experiencia y su pasión por el arte escénico. Por último, el espacio también organiza un café concert, con música en vivo, humor y poesía, que invita a disfrutar de una noche diferente y divertida.

Alfaro y Gonzalo son socios y pareja hace 15 años y conviven hace 14, por lo que tienen una forma de trabajar muy articulada. “Si bien podemos tener discusiones tenemos un mismo objetivo, amamos nuestro trabajo y lo que hacemos y estamos enfocados a seguir creciendo. Cada uno tiene su tarea y se enfoca en eso teniendo la tranquilidad de que el otro sabe lo que hace y está comprometido en cumplirlo”, afirman.

imagen.png

Como espacio cultural independiente, siempre tuvieron el desafío de comenzar a abrir el espacio para nuevas obras, hacer mejoras para que la gente que va al espacio se sienta más cómoda y disfrute de las presentaciones, también el poder hacer llegar el teatro a más personas, que se arme un circuito con otros espacios culturales y otras ciudades. Además, comenzar a escribir y producir obras que hablen de la ciudad, de la Patagonia, que haya una identidad teatral propia y poder darles lugar a obras de otras localidades de Santa Cruz, Río Negro, Neuquén.

“Siempre que viene gente que no conoce el espacio sale maravillada, nos dicen que hay algo que tiene el lugar que lo hace especial, al ser un espacio para 35 personas el público puede ver a los actores de cerca, ver la gota de transpiración que cae por la mejilla, poder disfrutar de las expresiones, lo que va sintiendo cada actor, siempre hemos tenido un muy buen ida y vuelta con el público, desde la primera función”, relatan.

Embed - Actitud Pandora | Teatro | Viamonte 974 | CR on Instagram: "Últimas localidades BLACK FLAMINGO despide el año con una función especial "Esperando la navidad" Vení a pasar una noche única junto a las Flamingirls en el exótico Hotel Flamingo Además nos visita la one, Flor Celani @florcelani Reservas 2974161200 | Mandanos un WhatsApp VIERNES 22/12 | 23:30 h Lugar @actitudpandora | Viamonte 974 Fotos de @elfomaldito" View this post on Instagram A post shared by Actitud Pandora | Teatro | Viamonte 974 | CR (@actitudpandora)

“Uno de los primeros espacios que nos dio apoyo y hubo un ida y vuelta fue el Teatro de Astra, también tenemos mucha sinergia con de parte de Cultura de Rada Tilly que siempre está en contacto con nosotros al igual que Cultura de Sarmiento que está a disposición para poder recibir obras que nosotros les sugerimos o al revés, recibir obras en nuestro espacio que llegan a Sarmiento y pueden tener un circuito, y en los últimos años desde Turismo de Comodoro Rivadavia tienen muy buena predisposición porque saben que este tipo de eventos suman a la calidad cultural y turística de la ciudad, le dan un plus y por eso hemos podido presentarnos en la Expo Turismo y nos han dado apoyo para el primer festival Transpatagónico de Teatro que se hizo en febrero del año pasado, también recibimos apoyo de la UNPSJB que nos pudo brindar dos habitaciones en el hotel de huéspedes y sponsors que nos apoyaron. Siempre es bienvenido el apoyo de las instituciones y otros espacios, crear y generar un circuito cultural es sumamente fundamental para el crecimiento cultural e identitario de la ciudad. Siempre es bienvenido el apoyo de las instituciones y otros espacios, crear y generar un circuito cultural es sumamente fundamental para el crecimiento cultural e identitario de la ciudad”, destacan.

imagen.png

Sin embargo, también enfrentan algunas dificultades, como la falta de una ordenanza que regule los espacios culturales y les permita acceder a beneficios como el Instituto Nacional del Teatro. “Sobre la situación cultural en la ciudad lo fundamental es que se resuelva la situación que hay con la ordenanza de Espacios Culturales y poder estar enmarcados para poder tener nuestra propia categoría y así poder avanzar en que todos los espacios estén habilitados correctamente. Esto nos permitiría poder solicitar ayuda a organismos nacionales como el Instituto Nacional del Teatro para poder hacer las obras necesarias para mejorar instalaciones y tener un mejor espacio para el público”, reclaman.

Para este año, los creadores de Actitud Pandora tienen un cronograma armado de forma trimestral para que las obras tengan un circuito dentro del espacio dándole continuidad al Ciclo Íntimo Teatral, además de continuar con las clases de entrenamiento actoral, pilates y tango que se dan en el espacio. También tienen planes a futuro, como ampliar la sala, mudar el vestuario al primer piso, hacer una ante sala para poder recibir al público y agregar más comodidades para el público.

imagen.png

“Si alguien quiere emprender un proyecto cultural como el nuestro tiene que olvidarse de lo económico, más allá de que es necesario para llevar adelante, no hay que pensar exclusivamente en ganar dinero porque eso recién se puede ver a dos o tres años de iniciado un proyecto, hay que enfocarse en lo artístico, en los detalles de la organización, el poder contar con las herramientas necesarias para darle al público o las personas que asistan al espacio para poder dar la mejor experiencia, trabajar y comprometerse con los objetivos planteados”, aconsejan.

Embed - Actitud Pandora | Teatro | Viamonte 974 | CR on Instagram: "Aplausos para el grupo de Teatro Experimental I 2023 Anoche se realizó la Muestra Anual de Teatro I. La experiencia de mostrar lo trabajado durante el año ante una sala llena es muy enriquecedora. Por eso Felicitamos a cada alumno que puso su esfuerzo y dedicación para esta muestra. Y que además se desenvolvieron con total profesionalismo Felicitamos también al Profe Matías Rodríguez Dávila @mattorodrid por ser artífice del crecimiento de cada actor y actriz en este grupo" View this post on Instagram A post shared by Actitud Pandora | Teatro | Viamonte 974 | CR (@actitudpandora)

Actitud Pandora es un espacio cultural que apuesta por la identidad teatral patagónica, que ofrece un abanico de actividades para todos los gustos y que busca seguir creciendo y mejorando. Es un lugar donde el arte se vive y se comparte, donde la cultura se hace y se transforma. Es un lugar que vale la pena conocer y disfrutar.