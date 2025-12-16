El lunes se llevó a cabo la ceremonia de egreso de cincuenta nuevos bachilleres del Colegio Secundario Nº 6 “Dr. Nicolàs Avellaneda” de Caleta Olivia, ubicado en el barrio 2 de Abril.

Acto de egreso y entrega de presentes en el Colegio Nº 6

El cuerpo docente les hizo entrega de medallas por finalizar el cursado en dos orientaciones: Humanidades y Ciencias Sociales, y Economía y Administración de Empresas.

Además, recibieron presentes recordatorios y el afectuoso aplauso de numerosos familiares e invitados especiales.

El acto que se inició con el ingreso de abanderados y escoltas, fue presidido por la rectora Roxana Dubracic, quien tuvo a su cargo palabras de felicitación hacia los egresados por los logros alcanzados, al tiempo que agradeció la labor de los docentes y el apoyo de padres y madres.

La ocasión también fue propicia para que la rectora y el vicerrector

Raúl Fernández, hicieran entrega de diplomas de honor al exintendente y exdiputado nacional Facundo Prades y al actual concejal Carlos Aparicio por la colaboración brindada al establecimiento.

Vale también señalar que Prades forma parte del cuerpo docente y Aparicio ejerció esa función durante un lustro. Asimismo, a través su agrupación justicialista Bases, el edil realizó varias actividades solidarias, una de las cuales tuvo como finalidad recaudar fondos para la construcción de un escenario.