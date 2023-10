Actriz comodorense en obra de Gombrowicz que se estrena en Buenos Aires

La pelea de la carne es la obra teatral que se estrena este viernes a las 22.30 en El portón de Sánchez, sala ubicada en la calle Sánchez de Bustamante 1034. En ella participa la actriz Paulina Aliaga, nacida en Comodoro Rivadavia.

“Las casas se desmayan porque el odio ha entrado; el país está ocupado y yo tengo miedo al futuro. Esta espera tensa rebota como un eco asesino en las habitaciones; no tengo a dónde ir, no hay a dónde ir. Mientras afuera el lujurioso plomo baila sensual, adentro todos estamos abismados, pero de golpe, una idea me perforó como una bala, como una sigilosa misión… Aunque en tiempos de guerra no hay lugar para la seducción, porque ya no se besa como antes… tal vez yo logre encenderlos, tal vez consiga la belleza incluso en el caos más oscuro, quién sabe".

La dramaturgia de esta obra se compuso sobre la novela de Witold Gombrowicz titulada "La seducción" y la pieza teatral fue dirigida en su totalidad de manera virtual desde Estonia por Alejandro Radawski.

En esta producción, el enfoque en lo multidisciplinario se convierte en el eje central, logrando una fusión magistral entre el cine con la dirección de cámara de Radawski, la música de Johann Sebastian Bach y las pinturas de Francisco de Goya.

Los actores son Paulina Aliaga, Luján Bournot, Milagros Martino, Micky Gaudino y Sofía Almuina, con cámara de Iara Portillo y la dirección de cámara de Alejandro Radawski. El vestuario es responsabilidad de Emilse Benítez; la escenografía de Alejandro Radawski y la iluminación de Ricardo Sica. La fotografía, en tanto, corresponde a Gretel Amherdt.