Acuerdo por conectividad para el sistema de videovigilancia

La SCPL garantizará la conectividad de fibra óptica para los puntos de captura donde se instalarán cámaras de seguridad y para el Centro de Monitoreo provincial.

La SCPL y el Ministerio de Seguridad y Justicia de Chubut firmaron un acuerdo de cooperación para garantizar la conectividad de los puntos de captura donde se instalan cámaras de videovigilancia en Comodoro Rivadavia. El convenio fue rubricado por el presidente del Consejo de Administración de la SCPL, Franco Domizzi, y el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Héctor Iturrioz.

A través de este acuerdo, la cooperativa brindará los servicios de conectividad necesarios para el funcionamiento del sistema de videovigilancia provincial en la ciudad, aportando su red de fibra óptica para vincular los distintos puntos de captura —ubicaciones donde se instalan las cámaras— con el Centro de Monitoreo Comodoro de administración provincial.

Asimismo, “la Cooperativa provee tanto los accesos de conectividad como los enlaces ópticos que conectan cada uno de los puntos de captura distribuidos en la ciudad, permitiendo la transmisión continua de información para las tareas de control y prevención”, destacó el coordinador comercial, Benjamín Cusumano.

Actualmente el sistema cuenta con decenas de puntos de captura activos, cada uno de los cuales puede albergar entre cinco y seis cámaras de seguridad.

El proyecto contempla una expansión progresiva por etapas, con el objetivo de alcanzar aproximadamente 600 cámaras distribuidas en distintos sectores de Comodoro Rivadavia.

La SCPL continuará aportando su infraestructura tecnológica para brindar la conectividad de cada nuevo punto que se incorpore al sistema.