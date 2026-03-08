Othar en La Rural: "La producción no permite más divisiones"

El intendente destacó la participación de la comunidad durante los cuatro días de actividades en la Sociedad Rural.

El acto de este domingo contó con las presencias, además, del vice gobernador, Gustavo Menna; el ministro de Producción de Chubut, Juan Manuel Pavón; el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; su par de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, Andrés Fajardo, concejales, autoridades municipales, provinciales y nacionales, representantes del sector productivo, dirigentes rurales y vecinos.

En ese marco, el intendente señaló que “vimos durante estos cuatro días el predio lleno de gente participando e interactuando, desde los chicos de las escuelas hasta las familias de la ciudad. Eso demuestra que cuando trabajamos juntos, con participación y compromiso, podemos generar eventos que integren a toda la sociedad”.

Macharashvili también subrayó la necesidad de “construir consensos para potenciar el desarrollo productivo de la Patagonia. La producción en esta Patagonia no permite más divisiones. Tenemos que trabajar todos juntos, más allá de los condicionamientos partidarios, con propuestas concretas para defender y desarrollar nuestro territorio”.

Asimismo, destacó las oportunidades que representa la región. “Esta Patagonia tiene un territorio espectacular y un sello reconocido en el mundo. Somos pocos habitantes y tenemos campos despoblados, pero también una enorme fuerza que debemos hacer escuchar”, sostuvo.

El mandatario municipal aprovechó la coincidencia de la inauguración con el Día Internacional de la Mujer para rendir homenaje a las mujeres del ámbito rural. “Quiero hacer un tributo a todas las mujeres productoras y a las mujeres del campo que han sostenido históricamente la vida rural. Muchas veces, mientras los hombres salían a trabajar, ellas sostenían el hogar y la producción”, señaló.

Finalmente, convocó a continuar “fortaleciendo el trabajo conjunto entre el sector público y privado para impulsar el desarrollo regional. Los insto a trabajar todos juntos para sacar adelante esta ciudad, esta provincia, esta Patagonia y este país”, concluyó antes de dejar formalmente inaugurada la exposición.

LOS DESAFIOS, SEGÚN FAJARDO

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, Andrés Fajardo, agradeció a los productores, instituciones y colaboradores que hicieron posible la realización del evento y repasó los principales desafíos que enfrenta el sector agropecuario patagónico.

“Hoy vemos oportunidades. La lana vale, la carne vale, tenemos genética reconocida a nivel mundial y productores con enorme experiencia. El mundo vuelve a mirar a la Patagonia y tenemos el desafío de planificar un desarrollo productivo de largo plazo”, afirmó.

También participó del acto el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, quien destacó “el nivel genético de la producción ovina de la región y el crecimiento de la exposición comodorense. La Patagonia cuenta con condiciones únicas para fortalecer su producción ganadera y responder a la creciente demanda global de alimentos”.