8M: Reconocieron a las mujeres trabajadoras municipales

Desde la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad destacaron que este tipo de iniciativas permiten fortalecer redes, reconocer trayectorias y renovar el compromiso institucional de seguir trabajando por una sociedad más justa, con igualdad de derechos y oportunidades para todas.

En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad llevó adelante un desayuno y reconocimiento destinado a mujeres que se desempeñan en distintas áreas del Municipio. La actividad se desarrolló con el objetivo de poner en valor las trayectorias laborales y el aporte cotidiano que realizan al fortalecimiento del trabajo público y al vínculo con la comunidad.

Participaron del encuentro la secretaria la Mujer, Género y Diversidad, María Cativa; la titular de Cultura, Liliana Peralta; la subsecretaria de Salud, Gabriela Romero; su par de Desarrollo Humano y Familia, Julieta Miranda; la subsecretaria de Gestión Patrimonial y Turismo, Rita Cárdenas y la subsecretaria de Ingresos Brutos, Bárbara Victorino.

Como cada 8 de marzo, la jornada invitó a recordar las luchas históricas de las mujeres por sus derechos laborales, sociales y políticos. Este año, la conmemoración se realizó bajo el lema propuesto por la Organización de las Naciones Unidas: “Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas”, que convoca a derribar barreras estructurales, transformar leyes discriminatorias y garantizar el acceso real a la justicia y la protección de mujeres y niñas en todo el mundo.

Durante el encuentro, María Magdalena Cativa destacó "la importancia de generar espacios de intercambio entre mujeres trabajadoras, no solo para reconocer los avances alcanzados en materia de derechos, sino también para reflexionar sobre las desigualdades que aún persisten en los ámbitos laborales y en la sociedad".

Asimismo, remarcó el compromiso del Municipio con el desarrollo de políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades, la justicia y el pleno ejercicio de derechos. “Ustedes son mujeres que desempeñan roles de gestión municipal, con el propósito de fomentar la sororidad y el reconocimiento mutuo en un entorno social complejo, por eso es importante humanizar los espacios de trabajo ya que la colaboración femenina es el motor fundamental para transformar las dinámicas institucionales”, indicó.

En ese sentido, la directora general de Políticas de Género con Abordaje Territorial, Verónica Opazo, valoró el trabajo femenino dentro de la gestión pública, haciendo hincapié en “la importancia de que las mujeres ocupen cargos de toma de decisiones, superando la invisibilidad y la doble discriminación que enfrentan por su género y su rol como empleadas municipales”.

“Tenemos que mantener la unidad institucional para proteger los derechos conquistados y seguir construyendo políticas públicas inclusivas a pesar de las adversidades que puedan presentarse”, sostuvo Opazo y remarcó la importancia de “fortalecer los lazos de confianza y apoyo entre compañeras para garantizar que el servicio público se realice con empatía y resiliencia colectiva”.

Reflexión, intercambio y organización colectiva

Posteriormente, las participantes dieron inicio a una dinámica participativa organizada en distintas mesas de trabajo. A través de consignas de reflexión, las mujeres intercambiaron experiencias vinculadas a sus trayectorias laborales, los desafíos que enfrentan en el ámbito del trabajo y el valor de las redes de apoyo y la organización colectiva.

Las mesas abordaron temáticas como el reconocimiento del trabajo cotidiano que sostiene a la comunidad, la visibilización de tareas, los obstáculos con que se enfrentan, el rol de los cuidados en las trayectorias profesionales, la importancia del trabajo en equipo y los vínculos en los espacios laborales.

Luego de la instancia de intercambio, se realizó un plenario en el que representantes de cada mesa compartieron las principales ideas surgidas en las conversaciones grupales, destacando conceptos clave, palabras que sintetizaron el diálogo colectivo y propuestas orientadas a mejorar las condiciones laborales de las mujeres.